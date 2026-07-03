FIFAワールドカップ2026敗退が決定したアルジェリア代表の主将FWリヤド・マフレズ（アル・アハリ・サウジサウジアラビア）が、代表引退を公言した。

現地時間2日にFIFAワールドカップ2026・ラウンド32が行われ、スイス代表と対戦したアルジェリア代表は、10分に先制点を許した後、後半開始直後に反撃の出鼻を挫かれる追加点献上でリードを広げられると、このまま0－2でタイムアップ。グループJ最終節でオーストリア代表との死闘の末に進んだ決勝トーナメントだったが、帰国の途につくこととなった。

そんな試合後、マフレズがインタビューに登場。最後のW杯だったのか、と問われた35歳は、「えぇ……代表チームでの最後の出場でもあった。これが僕の最後の試合だったよ」とアルジェリア代表からの引退を公言した。

続けて、2014年のブラジル大会以来の出場となったなかで、「目標は勝ち進むことだった」と口にした“ミラクル・レスター”のメンバーは、「それが叶わなかった…この試合…僕たちにも勝てるチャンスはあったと思う。ミスから2失点。このレベルだと、すぐに代償を払うことになるんだ」と吐露。そして、「ポジティブな点もいくつかある。グループリーグを突破してラウンド32にまで進出したんだ。僕たちは…恥じるようなプレーはしなかったと思う…。けど何かを期待するには、失点が多すぎた」と総括している。

1991年2月21日生まれのマフレズは現在35歳。アルジェリアのほか、フランスにもルーツを持つアタッカーは、カンペールで始めたプロキャリアにおいて、ル・アーヴル、レスター、マンチェスター・シティ、アル・アハリ・サウジと5クラブでプレー。レスターでプレミアリーグを1回、マンチェスター・シティではプレミアリーグを4回優勝したのに加えてチャンピオンズリーグも制覇。現所属のアル・アハリ・サウジでも、AFCチャンピオンズリーグエリートのタイトルを手中に収めている。また、2014年にデビューしたアルジェリア代表では通算119キャップを誇り、W杯は今大会を含めて2度出場している。

【神試合】マフレズが2得点を決めたオーストリア戦