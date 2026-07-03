千葉ロッテマリーンズは、千葉市を代表するレジャー施設「稲毛海浜公園プール」内の有料席エリアを「マリーンズデッキ」として展開することを発表した。

プール内で人気の有料席エリア「INAPOOシート」が、球団が毎年開催する夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK 2026」の選手ビジュアルやイベントロゴなどをあしらった「マリーンズデッキ」として登場。

マリーンズデッキ利用者限定のホーム公式戦観戦チケット500円割引クーポンの配布や、球団パフォーマーが来場するスペシャルイベントも予定している。

マリーンズデッキは、7月11日から9月23日まで、稲毛海浜公園プール内の指定席エリアに設置。パラソルやテーブル、ベンチを備えた全100席の有料席で、ご家族やご友人同士など4～6名程度でゆったりと利用出来る。

利用料金は平日3,000円、土日祝4,000円で、稲毛海浜公園プールのチケット購入サイトにて販売。

マリーンズデッキ内の各テーブルに貼付したステッカーのQRコードからアクセスすると、マリーンズホーム公式戦チケットが500円OFFとなる限定クーポンコードを取得出来る。

対象は7月11日から9月23日までにZOZOマリンスタジアムで開催するホーム公式戦で、各試合・各席種とも予定枚数に達し次第、販売終了。

さらに、8月上旬には、球団パフォーマーが来場するスペシャルイベントも予定。開催日や内容は変更となる場合がある。詳細は決まり次第、球団公式サイトおよび稲毛海浜公園プール公式サイトにてお知らせする。

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