千葉ロッテマリーンズは、千葉市を代表するレジャー施設「稲毛海浜公園プール」内の有料席エリアを「マリーンズデッキ」として展開することを発表した。
プール内で人気の有料席エリア「INAPOOシート」が、球団が毎年開催する夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK 2026」の選手ビジュアルやイベントロゴなどをあしらった「マリーンズデッキ」として登場。
マリーンズデッキ利用者限定のホーム公式戦観戦チケット500円割引クーポンの配布や、球団パフォーマーが来場するスペシャルイベントも予定している。
マリーンズデッキは、7月11日から9月23日まで、稲毛海浜公園プール内の指定席エリアに設置。パラソルやテーブル、ベンチを備えた全100席の有料席で、ご家族やご友人同士など4～6名程度でゆったりと利用出来る。
利用料金は平日3,000円、土日祝4,000円で、稲毛海浜公園プールのチケット購入サイトにて販売。
マリーンズデッキ内の各テーブルに貼付したステッカーのQRコードからアクセスすると、マリーンズホーム公式戦チケットが500円OFFとなる限定クーポンコードを取得出来る。
対象は7月11日から9月23日までにZOZOマリンスタジアムで開催するホーム公式戦で、各試合・各席種とも予定枚数に達し次第、販売終了。
さらに、8月上旬には、球団パフォーマーが来場するスペシャルイベントも予定。開催日や内容は変更となる場合がある。詳細は決まり次第、球団公式サイトおよび稲毛海浜公園プール公式サイトにてお知らせする。
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