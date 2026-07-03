中日と日本ハムは3日、中日・日渡騰輝捕手と日本ハム・宮内春輝投手のトレードが両球団で合意されたと発表した。育成選手同士のトレードとなった。

▼ 日渡騰輝

「最初は驚きばかりで、本当に自分のことなのか、と思いました。でもファイターズに求められて移籍する以上は、全力を尽くして期待に応えたいと思います。今の自分の一番の目標は、支配下選手になることなので、ことしは無理にしてもできるだけ早く支配下を勝ち取りたい。ドラゴンズでの２年半で間違いなく成長できていると思うし、これを土台にファイターズで頑張ります。ぼくのことを応援してくれたドラゴンズファンの皆さんには引き続き応援してもらいたいし、ファイターズのファンの皆さんは自分の長所でもあるバッテイングと肩の強さに期待してもらいたい。ドラゴンズでの一番の思い出は１年目の春のキャンプ。。こんなにいい練習ができたと思ったのに故障してしまって。。苦い思いと教訓を味わいました」

▼ 宮内春輝

「ファンの皆さん、3年半の間、応援していただき、ありがとうございました。球団関係者のみなさんにも支えていただき、感謝しています。なかなか1軍で投げることはできなかったですが、数少ない登板のなかでもファンの方々の声援がとても力になりました。今までファイターズでやってきたことを忘れずに、ドラゴンズでも勝利に貢献できるよう頑張りますので、引き続き応援してもらえると嬉しいです」