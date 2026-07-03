DeNAの山﨑康晃が3日、一軍登録抹消された。
山﨑は今季、守護神に返り咲き開幕からセーブを積み重ねていたが、6月以降は6試合・4回1/3を投げ、0勝3敗1セーブ、防御率22.85と精彩を欠き、現在2試合連続セーブ失敗中で、3試合連続失点中。2日の広島戦も2点リードの9回に登板するも、先頭から2者連続四球を与え降板し、後を受けて登板した宮城滝太が失点していた。
山﨑は現在通算246セーブと、名球会の参加資格となる通算250セーブまで残り4セーブに迫っている。
DeNAの山﨑康晃が3日、一軍登録抹消された。
山﨑は今季、守護神に返り咲き開幕からセーブを積み重ねていたが、6月以降は6試合・4回1/3を投げ、0勝3敗1セーブ、防御率22.85と精彩を欠き、現在2試合連続セーブ失敗中で、3試合連続失点中。2日の広島戦も2点リードの9回に登板するも、先頭から2者連続四球を与え降板し、後を受けて登板した宮城滝太が失点していた。
山﨑は現在通算246セーブと、名球会の参加資格となる通算250セーブまで残り4セーブに迫っている。
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