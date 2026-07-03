日本代表DF長友佑都（FC東京）が、3日に自身の公式Xを更新。FIFAワールドカップ2026をともに戦った同FW後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）との帰国後のやりとりを明かした。

森保ジャパンは北中米W杯でグループステージを1勝2分の2位通過。3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。だが、日本時間6月30日に行われたラウンド32ではブラジル代表に1－2で敗戦。後半アディショナルタイムの95分に決勝点を許す悔しい試合内容で、今大会もベスト16の壁を打ち破れなかった。

帰国後、長友はXで「昨日帰国したら後藤啓介が僕のところに来て、『佑都さん、僕のユニフォームもらってください。これから必ず価値上げます！』ってユニフォームを渡してきた」と投稿。21歳の後藤は北中米W杯メンバーに最年少選手として選出され、グループステージ第2節のチュニジア代表戦で途中出場。W杯デビューを果たしたが、出場機会はこの1試合に限られていた。

長友は続けて「ユニフォームくださいは言われても、もらってくださいと言われたのは初めて。正直驚いたよ」とコメント。「W杯で試合出場は少なかったけど、啓介のチームへの忠誠心は感動すら覚えた。でも悔しいよな。この悔しさを胸に高く高く羽ばたけ！ 心から応援してるよ！」と、後輩にエールを送った。