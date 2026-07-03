スペイン代表が、FIFAワールドカップにおける無失点記録の最長時間を塗り替えた。

FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）が現地時間2日に行われ、スペイン代表はオーストリア代表と対戦。試合は36分、DFマルク・ククレジャ（レアル・マドリード）からの折り返しをFWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）が左足で沈め、スペイン代表が先手を取ると、後半に入った66分にはFWアレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）のクロスボールからDFペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）がヘディングシュートでネットを揺らす。89分にはまたもククレジャのパスからオヤルサバルがゴールを奪い、終わってみれば3－0と、結果・内容ともにスペイン代表が圧倒した。

同試合、スペイン代表はオーストリア代表に枠内シュートを1本も許さなかった。それどころか、今大会4戦目にして、通算で打たれた枠内シュート数はわずかに「4」。安定した守備を誇り、クリーンシートを続けている。

加えて、スペイン代表は前回のカタール大会はベスト16で敗退したものの、モロッコ代表とのゲームは0－0で突入したPK戦で力尽きた形だった。公式記録上、モロッコ代表との120分間で失点はしていない。

つまり、スペイン代表がワールドカップの舞台で最後に喫した失点は、カタール大会のグループE第3節で、日本代表に決められた一撃だ。同試合、スペイン代表は日本代表に1－2で敗れたが、後半立ち上がりの51分、MF田中碧（現：リーズ／イングランド）に逆転ゴールを許した。“三笘の1ミリ”を機に生まれた得点として知られている。

RFEF（スペインサッカー連盟）によると、オーストリア代表戦を無失点で終えたことで、スペイン代表はFIFAワールドカップにおける無失点記録の最長時間を更新したという。これまでは、1990年のイタリア大会でイタリア代表が積み上げた517分という数字が最長だったが、今回、スペイン代表は519分にわたって無失点を継続している。

なお、イタリア大会で“アズーリ”のゴールを守ったのは、インテルを中心に活躍したGKワルテル・ゼンガ氏。無失点記録はGKの功績のみで実現できるものではないが、“最後の砦”として、GKの個人記録として紹介されることが多い。

そうした意味では、今回、スペイン代表のゴールマウスを守っているのはGKウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）だ。同選手はカタール大会の日本代表戦から今回のオーストリア代表戦まで、スペイン代表が戦ったワールドカップの全試合に出場中。ゼンガ氏の記録を塗り替え、ワールドカップ史にその名を刻んだ。

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