スペイン代表は現地時間2日、FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）でオーストリア代表を3－0で破った。試合後、スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、同国メディア『RTVE』を通して、試合を振り返った。

グループHを首位通過したスペイン代表と、グループJの戦いを2位で終えたオーストリア代表のゲームは36分、DFマルク・ククレジャ（レアル・マドリード）からの折り返しをFWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）が左足で沈め、スペイン代表が先制。後半に入った66分にはDFペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）がヘディングシュートで追加点を挙げ、89分にはまたもククレジャのパスからオヤルサバルがトドメの一撃。守ってはオーストリア代表に枠内シュートを許さず、スペイン代表が結果・内容ともに圧倒し、ラウンド16へ駒を進めた。

試合後、デ・ラ・フエンテ監督は「本当の強豪チームとは、そうした姿を見せなければならない時にこそ、真価を発揮するものだ。今日は素晴らしい試合だったと思う。あらゆる面でほぼ完璧なプレーができた」と、決勝トーナメント1回戦の舞台で、FIFAワールドカップ2026の優勝候補たる所以を示した選手たちを称賛した。

一方で、現状の出来に満足しているわけではないという。デ・ラ・フエンテ監督は「我々はさらに向上し続けなければならない。勝ち進むにつれて相手のレベルも高くなる。どの試合も非常に厳しいものになるだろう」と口にし、大会の中でのさらなる成長にも期待を寄せている。

「どんな時であれ、常に上を目指すことは可能だ。何より、それがこのチームに求められることだよ。このチームの選手たちは常に『もっと、もっと』と飢えているのだからね」

勝利したスペイン代表は現地時間6日、ラウンド16でポルトガル代表と対戦する。

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