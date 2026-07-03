辻堂駅西口を北側に出てすぐのビルの2階に、オープンから約半年の小さなビストロを見つけました。居心地のいい空間で、冒険心にあふれた欧風料理が楽しめる「ビストロコキア」です。

リビングダイニングのような雰囲気

友人宅のリビングにいるような居心地の良さの中で、ちょっとした特別感や非日常感にも浸れる。提供される料理はどれも遊び心や冒険心に溢れていながら、細部にまで工夫が施され、その味わいは繊細で奥深い──。

そんな2つの表情が同居するような個性的なビストロを、辻堂で見つけました。

辻堂駅西口を出て、北側の歩道橋を茅ヶ崎方面に下りてすぐ目の前のビルの2階に、2025年11月にオープンした「ビストロコキア」はあります。

会員制のバーを思わせるような重厚な扉に、一瞬尻込みをしそうになりますが、思い切ってドアを開けると、そこには暖かみのあるライティングに照らされた家庭的な空間が広がっています。

「お客さまに少しでもくつろいでいただけるように、リビングダイニングのような雰囲気を意識しています。僕の家に、“ちょっとご飯を食べに来たよ”みたいな感覚で来ていただけたら嬉しいですね」

岐阜出身で、これまで東京の和食料理店など様々な飲食店で修業を積み、23年に夫婦で湘南に移住してきたという店主の佐田晋也さん。手がけるのは、フランスの伝統的な家庭料理をベースに、アメリカ南部料理のエッセンスを取り入れたアメリカンフレンチです。

基本的に佐田さんが1人でお店を切り盛りし、キッチンとホールを慌ただしく行き来しながら、1つ1つのテーブルで丁寧に料理やお酒の説明をしてくれます。

前菜の盛り合わせに感嘆の声が

メインは真っ赤なコキアの花を連想される溶岩石で香ばしく焼き上げた肉料理ですが、それを待つ間にオーダーしたのは、人気の名物メニューだという「おまかせ山盛り前菜の盛り合わせ（パン付き）」（2人前／税込3,500円）。

テーブルに届いた瞬間、そのボリューム感と見た目の華やかさに、思わず「おおっ」と感嘆の声が漏れてしまいます。ちなみにこの日のラインナップは、

1）カレイのエンガワのユッケ仕立て2）パプリカのトマト煮込み3）北海道産タコと刻んだ茎わさびのタルタル風4）揚げナスの黒酢漬け5）うずらのカレー風味ピクルス6）オリーブのマリネ7）黒豆のエスプレッソ漬け8）デンマークのカマンベールチーズとチェコのグランモラビアチーズ9）ヤゲン軟骨のケイジャンスパイスマリネ10）自家製鶏むね肉のハム11）カナダ産ムール貝の冷製12）芋豚の自家製ロースハム13）パテ・ド・カンパーニュ14）生ハムのオムレツ15）飛騨旨豚のリエット16）ビアソーセージ

下には人参のラペや赤キャベツのマリネといった野菜もたっぷり敷かれています。

子どもはもちろん、大人もワクワクしてしまう豪華で楽しい前菜の盛り合わせ。たとえば鶏むね肉のハムは、店主の地元・岐阜のブランド鶏『清流美どり』を使用するなど、素材にもこだわりがあって、さらにタコと茎わさびのタルタル風には、シークワーサー果汁を垂らして爽やかさを演出するなど、ちょっとしたひと工夫も効いています。

前菜の一番人気は、濃いめのコーヒーシロップに漬け込んだ黒豆のエスプレッソ漬け。ゆっくりと咀嚼すると鼻からコーヒーの香りが抜けていく絶妙な味わいの一品は、甘みがあって箸休めにもぴったりです。

岐阜のブランド豚の甘い脂が口いっぱいに

文字通り山盛りの前菜をつまんでいると、ついついお酒も進みます。自身もお酒好きだという佐田さん。ビール、ワイン、日本酒はもちろん、国産のウイスキーやクラフトジンまで品ぞろえは実に豊富です。

なかでもおススメしたいのが、日本酒です。この日いただいたのは、岐阜の「百春（ひゃくしゅん）純米吟醸 白麹無濾過生直汲み」（税込950円）。直汲みならではのみずみずしさとほんのりとしたガス感が楽しめる一杯は、白麹を使っているからか、その香りは梨のように柔らかく、洋食にもよく合います。

バラエティーに富んだ前菜とお酒を味わい、一瞬にしていろんな土地を旅したような気分になっていると、メインディッシュの「飛騨旨豚スペアリブ」（300g／税込2,950円）がドーンっと運ばれてきます。

柔らかな岐阜のブランド豚・飛騨旨豚を使用したスペアリブは、かぶりつくたびにジュワっと甘いお肉の脂が口いっぱいに広がる絶品。表面にまとわせた自家製のスパイスを少し焦がすようにして、余計な脂を落としながら焼き上げるから、香ばしくて、バラ肉なのにしつこさがまったくありません。

そのまま食べてももちろんいいですが、お好みでレモンを絞ってかけたり、添えられたバーベキューソースを付けたりして味変も楽しめます。付け合わせのじゃがいもは、スペアリブと食感がダブらないように、こんがりと強めに揚げるなど、ここでも細かなひと工夫が嬉しい。

テーマパークのようなお店に

溶岩石グリルの他にも、パスタやご飯ものなどメニューが豊富で、食べてみたい料理はたくさんありましたが、ボリューム満点の前菜盛り合わせとメインディッシュでもう大満足。2人ならこれにもう一皿プラスか、デザートで締めるのが量的な目安でしょう。

前菜盛り合わせは「少なめ」（税込2,800円）も選択できるので、パスタなども食べたい方はそこで調整するといいかもしれません。

「子どもも、おじいちゃんも、世代を越えてシェアできる料理というのが、こだわりと言えばこだわりですかね。家族みんなで同じ料理を食べて、その感想もシェアできるって素敵じゃないですか（笑）。今日来て良かったな、楽しかったなって言ってもらえる、テーマパークのようなお店にできたらいいなって思っています」

佐田さんがテーブルに料理を運んでいくたびに、お客さんとの間で会話の花が咲き、楽しそうな笑い声が生まれます。

今度はどんな料理とお酒でワクワクさせてもらおうかな。帰り際には、早くも次の来店を楽しみにしている自分に気づくはずです。

The post ビストロコキア first appeared on 湘南人.