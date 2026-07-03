FIFAワールドカップ2026・ラウンド32が現地時間2日に行われ、ポルトガル代表とクロアチア代表が対戦した。

サッカー界屈指のスーパースターにして、ポルトガルの歴代最多得点記録を持つクリスティアーノ・ロナウドはセンターフォワード（CF）の位置で先発出場。データサイト『Opta』によると、「41歳147日」での出場はワールドカップの決勝トーナメントにおけるフィールドプレーヤーの最年長記録だという。

そんなC・ロナウドは1点ビハインドで迎えた68分にPKで同点ゴールをマーク。これまで出場したワールドカップの決勝トーナメントの8試合ではネットを揺らすことができていなかったが、9試合目にして初ゴールを記録した。なお、81分にはルベン・ネヴェスとの交代でピッチを後にしたが、この試合での敵陣ボックス内でのタッチ数はPKによる1回のみだったという。

また、データサイト『Squawka』によると、C・ロナウドはワールドカップとEUROで通算25ゴールを記録しているが、これは史上初の快挙とのこと。主要国際大会の通算ゴール数では元ブラジル代表FWロナウド氏に並んだようだ。

ポルトガルはC・ロナウド交代後の90＋4分にラファエル・レオンのクロスからゴンサロ・ラモスが逆転ゴール。90＋13分にはヨシュコ・グヴァルディオールにネットを揺らされたが、オンフィールドレビューを経てゴールは取り消しになり、2－1で逃げ切りに成功した。ラウンド16ではスペイン代表と対戦する。

【ゴール動画】C・ロナウドが6度目のW杯にして決勝Tで初ゴール！