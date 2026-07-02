今日の運勢 7月3日（金）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年7月3日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月3日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？人とのご縁が運を運んでくれる一日。あなたの優しさや気配りが周りに伝わり、思いがけないチャンスにつながりそうです。迷った時は一人で抱え込まず、信頼できる人に相談してみて。夜は感謝を伝えたい人へメッセージを送ってみると良いでしょう。月と冥王星の後押しで、新しい未来が見え始めるタイミング。これまでの常識にとらわれず、自分らしい選択をすることで流れが変わっていきそうです。夜は「これから始めたいこと」を自由に書き出してみてください。火星と天王星のエネルギーを受け、新しい挑戦への扉が開きそうです。働き方や日常の過ごし方を少し変えるだけでも、大きな変化につながる予感。夜はやってみたかったことを一つ調べてみるのがおすすめです。金星と木星があなたの魅力をさらに輝かせてくれます。自然体でいるだけで周りから注目される場面もありそう。自分を信じて一歩踏み出してみてください。夜は好きなことに思いきり時間を使うと心が満たされそうです。新しい景色を見に行きたくなるような一日。小さな冒険が大きな気づきを運んできてくれそうです。「面白そう」と思ったことには素直にチャレンジしてみて。夜はこの夏やりたいことをリストにしてみましょう。少しずつ新しい流れが見え始めています。焦って結果を求めるよりも、自分の気持ちを大切にしながら進むことが開運ポイント。今日は頑張りすぎないことも大切です。夜は好きな音楽を聴いてリラックスしてみてください。人との関わりの中で大切な気づきを受け取りそうな日。相手の立場に立って考えることで、思わぬ信頼関係が生まれます。今日は聞き役に回ることも開運アクション。夜は心に残った言葉を書き留めてみましょう。キロンがあなたの星座に入り、自分自身を癒やす流れが始まっています。無理に変わろうとせず、小さな成長を喜ぶことが大切です。夜は今日できたことを3つ思い出して、自分を褒めてあげましょう。責任ある立場だからこそ、少し肩の力を抜くことも必要なタイミングです。一人で抱え込まず、周りと協力することで物事はスムーズに進みそう。夜は温かいお風呂で心と体をゆるめてみてください。少し気持ちが揺れやすい日ですが、それは新しい可能性に気づくサインでもあります。今は答えを急がず、自分の心に寄り添うことが大切。夜は好きな香りに包まれながら、ゆっくり過ごしてみてください。細かなことが気になりやすく、少し疲れを感じるかもしれません。今日は完璧を目指すより、「まあいいか」の気持ちを持つことが大切です。夜はスマホを少し早めに閉じて、ゆっくり眠る準備をしてみましょう。周りを優先しすぎて、自分の気持ちを後回しにしやすい日。優しいあなただからこそ、自分の心にも同じように優しくしてあげてください。夜は今日嬉しかったことを3つ書き出して、自分の心を満たしてあげましょう。火星と天王星が重なりつつある重要な本日は「変化を恐れず、自分らしい未来を育てる日」人の期待に応えようとするよりも、自分の心が「これを大切にしたい」と感じるものを信じて育てていきましょう。小さな一歩が、これからの働き方や生き方を大きく変えるきっかけになりそうです。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai