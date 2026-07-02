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2日のプロ野球公示で、阪神タイガースは百崎蒼生内野手を一軍登録した。







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百崎は、2023年ドラフト4位で東海大熊本星翔高から入団。昨季はファームで79試合に出場し、打率.294をマークした。



昨年の7月31日に行われた中日ドラゴンズとの二軍戦では、本塁打が特に出にくいといわれるバンテリンドームで一発を放った。











そして迎えた今季、6月3日に高卒3年目にして初の一軍昇格を果たすも、出場機会を得られず同6日に抹消。



それでも、降格後の6月27日に行われた読売ジャイアンツ戦では、巨人に途中加入した小笠原慎之介から左前打を放つなど猛アピール。見事昇格の切符を掴み取った。



百崎の武器は、思い切りの良いスイングから繰り出される強い打球。阪神主軸の森下翔太や大山悠輔らとは、また異なった魅力を持つ右打者だ。



その打撃で、一軍に新たな風を吹き込めるか注目だ。





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【了】