







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、アスレチックスと戦い1-7で敗れた。2回から登板したチャーリー・バーンズ投手が誤算という試合展開だったが、ファンはもちろんメディアの失望も大きかったようだ。米メディア『ESPN』のブレイク・ハリス記者が綴った。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同戦のドジャースはブルペンデーとして、リリーフのジャック・ドレイヤー投手を先発起用。同選手は1回無失点に抑えたが、2回から登板したバーンズが7回7失点と打ち込まれた。打線もフレディ・フリーマン内野手のソロ本塁打のみと援護できず、最終的には大敗を喫する形となった。











このバーンズの投球について、ハリス記者は「このブルペンデーは完全にめちゃくちゃだ。まあ、それでも今夜は歴史的な記録を目撃できた。バーンズはドジャース球団史上、リリーフ登板で7イニング以上を投げ、7失点以上を喫した初めての投手となった」と痛烈に皮肉っている。



試合後、バーンズはロバーツ監督から他投手を温存できたと感謝された一方で、マイナー降格を告げられたことが伝えられているが、今回の経験を今後の糧にすることはできるだろうか。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】