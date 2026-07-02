千葉ロッテマリーンズは、日本テレビの番組「サンデーPUSHスポーツ」とコラボした、お笑い芸人「ママタルト」プロデュースの球場グルメ「幕張の1.1kg！ママタルトのカロリーPUSHプレート」を販売することを発表した。

本メニューは、ママタルトの大鶴肥満さん、檜原洋平さんが実際にZOZOマリンスタジアムへ来場し、球場グルメを食べ歩いたほか、マリーンズ選手たちや来場したファンへの取材を通してアイデアを膨らませ、「夢のデカ盛り球場グルメ」をテーマに開発。

40cm以上のロングバゲットを使用し、「特製タルタルソースがあふれる巨大唐揚げ」「ソース香る大盛濃厚焼きそば」「山盛りチーズステーキ」「明太マヨネーズ＆チーズソースが決め手の揚げたこ焼き」の4種類をそれぞれサンドイッチに仕立て、さらにフライドポテト、えびせんを盛り付けた総重量1.1kg、合計2,195kcalのデカ盛りプレートメニュー。

本コラボ企画の様子は、8月2日に日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」で放送予定となっている。

ママタルト 大鶴肥満さんは、「1つのプレートで4種類のサンドイッチが食べれるっていうのは夢が詰まってますよね。食べる時には汚れることを恐れないで恥を捨てて食らいついてほしいです！全部夏のせいにして思いっきり食らいついてほしいです！」とコメント。

ママタルト 檜原洋平さんも、「球場でグルメを買う時、これ食べてあれも食べてと一つ一つ並んで買うのが悩みでしたが、そんな悩みを一気に吹き飛ばす、欲しいものが全部入ってる革命的な最強のプレートになりました！友達とシェアしながら食べるのもいいですけど、ビールを飲みながら一人でわんぱく食いしてほしいですね！」と意気揚々に語った。

＜ママタルトプロデュースメニュー概要＞

商品名：「幕張の1.1kg！ママタルトのカロリーPUSHプレート」、価格：3,950円(税込)

販売期間：7月10日オリックス戦～8月9日オリックス戦（ホームゲーム計13試合）

販売店舗：ZOZOマリンスタジアム内フロア2 一塁側 「ROOTS MARINES」店舗

＜ママタルトプロフィール＞

2016年に結成したお笑いコンビ。大鶴肥満の圧倒的な巨体からの俊敏なボケに対し、檜原洋平の流れるようなツッコミが特徴。2024年、2025年の「M-1グランプリ」のファイナリスト。

＜サンデーPUSHスポーツ 番組概要＞

毎週日曜 夕方4時55分～5時25分 放送

番組イチオシ「PUSHアスリート」のVTRから、気になった場面でボタンを「PUSH」！そのシーンに隠された、選手の努力・裏側・意外な秘密について、MC川島明（麒麟）がゲストと共に深堀りしていく、新感覚スポーツ番組です！

【拡大写真】このボリューム感！「ママタルト」プロデュースのプレート

[caption id="attachment_272352" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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