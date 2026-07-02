ダイナマイト炸裂！ ロッテ、“23歳の主軸候補”が2号バックスクリーン弾【…









千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの山本大斗は1日、ファーム・リーグのオイシックス新潟アルビレックスBC戦に「4番・右翼」で先発出場。7回に2号本塁打を放った。







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ロッテは6－0と大量リードし、迎えた7回表の攻撃。



この回先頭の髙部瑛斗がこの日3本目の安打を放つと、続く山本の打席の初球に盗塁成功。無死二塁とチャンスを作った。



続く2球目、アウトハイのストレートを山本がスイングすると、打球はバックスクリーンへ一直線。“ダイナマイト炸裂”の一発でロッテがさらに2点を追加し、8－0と差を広げた。











しかしロッテは7回裏、代わった坂井遼が4つの四球を与えるなど4失点。



坂井の後を受けた中村亮太も、代打・渡邉諒に2点適時打を打たれるなど、8－4とオイシックスの追撃を許す展開に。



その後も両チーム点を取り合ったが、最終的に10－5でロッテが逃げ切った。



本塁打を打った山本は、この日5打数2安打2打点と活躍。3試合連続安打・2試合連続マルチ安打となり、状態を上げている。



山本は、昨季一軍で11本塁打を放った将来の主軸候補。確固たる成長を刻み、早期の一軍復帰と活躍を期待したいところだ。























【動画】バックスクリーン一直線、山本大斗がファーム2号2ラン



DAZNベースボールの公式Xより













ダイナマイト炸裂🧨🧨



山本大斗 ファーム2号2ラン

高め捉えバックスクリーン一直線



⚾️オイシックス×ロッテ（ファーム）

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【了】