復帰2打席目で強烈アーチ！ 中日、27歳の“俊足外野手”がファーム1号

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中日ドラゴンズの樋口正修は1日、ファーム・リーグ中地区の横浜DeNAベイスターズ戦で6回の守備から途中出場。8回に、ファーム1号本塁打を放った。







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中日は0－8と大きくリードを許し、8回表の攻撃に入った。DeNAはこの回から、中川颯に代えて3番手として堀岡隼人をマウンドに送る。



2死二、三塁となり、6回から「2番・右翼」として途中出場している樋口に打席が回ってきた。











1ボールからの2球目、高めに来た150キロのストレートを樋口が振り抜いた。



打球は右翼スタンドへ一直線。樋口の今季ファーム1号本塁打で、中日は3－8と盛り返した。



しかし反撃もここまで。9回は馬場皐輔に3者凡退に抑え込まれ、最終スコア3－8でDeNAに敗れた。



樋口は、4月10日の阪神タイガース戦で左膝を負傷。治療とリハビリを重ね、前日6月30日の同カードで実戦復帰を果たした。



この試合の打席が復帰2打席目だったが、見事なパンチ力を披露した。打撃の進化をさらにアピールし、早期の一軍復帰と定位置奪取に弾みをつけたい。

























【動画】球場から大きな拍手！樋口正修のファーム第1号がこちら

DAZNベースボールのXより













ライトへ強烈な一撃



ファームでパンチ力をアピール

樋口正修 ファーム第1号ホームラン



⚾️DeNA×中日（ファーム）



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【了】