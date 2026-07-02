復帰2打席目で強烈アーチ！ 中日、27歳の“俊足外野手”がファーム1号


　


中日ドラゴンズ　最新情報

　中日ドラゴンズの樋口正修は1日、ファーム・リーグ中地区の横浜DeNAベイスターズ戦で6回の守備から途中出場。8回に、ファーム1号本塁打を放った。
 


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　中日は0－8と大きくリードを許し、8回表の攻撃に入った。DeNAはこの回から、中川颯に代えて3番手として堀岡隼人をマウンドに送る。
 
　2死二、三塁となり、6回から「2番・右翼」として途中出場している樋口に打席が回ってきた。
 

　

 
　1ボールからの2球目、高めに来た150キロのストレートを樋口が振り抜いた。
 
　打球は右翼スタンドへ一直線。樋口の今季ファーム1号本塁打で、中日は3－8と盛り返した。
 
　しかし反撃もここまで。9回は馬場皐輔に3者凡退に抑え込まれ、最終スコア3－8でDeNAに敗れた。
 
　樋口は、4月10日の阪神タイガース戦で左膝を負傷。治療とリハビリを重ね、前日6月30日の同カードで実戦復帰を果たした。
 
　この試合の打席が復帰2打席目だったが、見事なパンチ力を披露した。打撃の進化をさらにアピールし、早期の一軍復帰と定位置奪取に弾みをつけたい。


 



  


　


【動画】球場から大きな拍手！樋口正修のファーム第1号がこちら
DAZNベースボールのXより
 

　

 

ライトへ強烈な一撃

ファームでパンチ力をアピール
樋口正修 ファーム第1号ホームラン

⚾️DeNA×中日（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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