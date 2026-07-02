FC町田ゼルビアは2日、市川サッカークラブ（千葉県社会人1部）からGKギマラエス・ニコラス・ロドリゲスを完全移籍で獲得したことを発表した。

2006年8月9日生まれのギマラエス・ニコラス・ロドリゲスは現在19歳。市立船橋高校で高校選手権にも出場した守護神は、順天堂大学へと進学した後、現在は“7部相当”にあたる、千葉県社会人1部に所属する市川サッカークラブでプレーしていた。

“異色”のステップアップとなった若き守護神は、FC町田ゼルビアに加入するのに際して、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「この度、FC町田ゼルビアに加入することになりました。ギマラエス・ニコラス・ロドリゲスです。まず、このようなチャンスをいただけたことを心から感謝しております。プロサッカー選手という自分の夢の第一歩を、この素晴らしいFC町田ゼルビアというチームで踏み出せることを大変嬉しく思います。これまで支えてくださった家族やスタッフ、仲間の皆さんに、プレーを通して恩返しができるよう、全力で真っ直ぐに取り組んでいきます。全身全霊で成長し、チームの力になれるよう努力を重ねていきます。応援よろしくお願いいたします」