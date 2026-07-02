







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの万波中正は1日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われたオリックス・バファローズ戦に「4番・右翼」で先発出場。6回に本塁打を放つなど、4打数2安打2打点と活躍した。







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日本ハムは2－0とリードし、6回裏の攻撃を迎えた。



オリックスのマウンドには先発の田嶋大樹。この回の先頭打者として、4番の万波が右打席に入った。











初球はカットボールがアウトハイに外れてボール。2球目、今度はインサイドに来た137キロのカットボールを万波が捉えた。



打球は万波らしい美しい放物線を描き、左翼席に飛び込む今季15号ソロ本塁打となった。



3－0とした日本ハムは、その後も効果的に得点を追加。最終的に6－0とオリックスを圧倒し、同カード3連戦を2連勝。連勝を4に伸ばした。



万波はこの試合、4打数2安打2打点と活躍。3試合連続安打となり、このまま好調を維持して夏場の戦いに突入したい。

























【動画】これぞアーチストの弾道…万波中正の15号がこれだ！

DAZNベースボールのXより









アーチストの弾道



左中間スタンドに放り込んだ

万波中正 第15号ホームラン



⚾️日本ハム×オリックス

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【了】