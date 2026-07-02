







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐は1日、みずほPayPayドーム福岡で行われた埼玉西武ライオンズ戦に「7番・DH」で先発出場。5回の第3打席で、今季9号本塁打を放った。







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ソフトバンクは7－0と大きくリードし、5回裏の攻撃を迎えた。



西武はこの回から先発のアラン・ワイナンスに代えて上田大河をマウンドに送る。そして左打席に、この回先頭の柳田が入った。











カウント1－1からの3球目、タイミングを外しに来たカーブを柳田が捉えた。



しっかり体重を残して身体を回転させた柳田。打球は高く舞い上がり、右翼席に飛び込んでいく本塁打となった。



スーパースター健在を印象づける一発で、ソフトバンクが8－0と点差を広げた。



ソフトバンクは、続く6回にも近藤健介が18号ソロを放って1点を追加。8回にもさらに2点を加え、最終スコア11－0で西武に圧勝した。



柳田はこの試合の本塁打で4試合連続安打。直近4試合で6安打とエンジンがかかってきた。



ソフトバンクは、西武との首位攻防3連戦に2連勝。戦績を43勝28敗1分とし、2位西武に1ゲーム差で首位に立っている。

























【動画】変化球を我慢しながら…柳田悠岐の9号アーチがこれだ！

DAZNベースボールのXより













まだまだ健在



変化球を我慢しながら

柳田悠岐 第9号ソロホームラン



⚾️ソフトバンク×西武

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【了】