







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの正木智也は1日、みずほPayPayドーム福岡で行われた埼玉西武ライオンズ戦に「1番・一塁」で先発出場。初回、キャリア初の2桁となる第10号先頭打者本塁打を放った。







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初回、リードオフマンの正木が右打席に向かう。西武の先発はアラン・ワイナンス。カウント1－1からの3球目、インハイに来たツーシームを正木が捉えた。











正木らしい力強いスイングから放たれた打球は、高く上がって左中間スタンドに飛び込んでいく。



正木の今季10号となる先頭打者ホームランで、ソフトバンクが幸先よく先制。さらに栗原陵矢にも22号2ランが飛び出し、ソフトバンクが初回に3点を奪った。



試合はその後もソフトバンクが得点を重ね、一方的な展開に。最終スコア11－0でソフトバンクが西武を圧倒した。



正木はこの試合、本塁打含む4打数2安打1四球と活躍。今季35試合目の出場で、キャリア初の2桁となる10号本塁打に到達した。



直近5試合で3本塁打と量産体制に入っており、強打の一番打者として存在感を強めている。



ソフトバンクは、西武との首位攻防3連戦に2連勝。戦績を43勝28敗1分とし、2位西武に1ゲーム差で首位に立っている。

























【動画】ここまで飛ばす！正木智也の10号先頭打者アーチ

DAZNベースボールのXより













強烈なリードオフマン



キャリア初の2桁到達㊗️

正木智也 第10号ホームラン



⚾️ソフトバンク×西武

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【了】