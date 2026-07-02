○ ブルージェイズ 9－3 メッツ ●

＜現地時間7月1日 ロジャース・センター＞

トロント・ブルージェイズが4カードぶりの勝ち越しに成功。岡本和真内野手（30）は「3番・三塁」でフル出場し、先制タイムリー含む2安打を記録した。

建国記念日である「カナダ・デー」を祝い、国旗色の赤いユニフォームを着用した一戦。岡本は初回、無死二、三塁の好機で昨季ナ・リーグ最多17勝の右腕ペラルタと対峙。カウント1-2と追い込まれてから低め、97.6マイル（約157.1キロ）のフォーシームを三遊間深くへ運び、先制の適時内野安打とした。

3回裏には先頭打者として四球を選び、7番アーニー・クレメントの適時二塁打で2点目の生還。さらに、デビュー3戦目の8番ショーン・キースにキャリア初本塁打となる1号3ランが飛び出し、5点リードに拡大した。

7回裏の第4打席では、3番手左腕ぺレスの97.8マイル（約157.4キロ）速球を弾き返し、右中間フェンス直撃の単打。外野からの好返球により岡本は二塁で走塁死となったものの、続く4番ドールトン・バーショの中前適時打、代打マイルズ・ストローの3号3ランで試合を決定付けた。

岡本は前日6月30日に誕生日を迎え、30歳としての初出場で3打数2安打、1打点、1四球と活躍。今季成績を打率.240、19本塁打、54打点、OPS.787としている。