







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は1日（日本時間2日）、本拠地ロジャース・センターで行われたニューヨーク・メッツ戦に「3番・三塁」で先発出場。同試合で2安打1打点をマークした。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



現地時間6月30日に30歳の誕生日を迎えた岡本は、同日は休養のため欠場。迎えた7月最初の試合でスタメン出場した。











初回、ブルージェイズは無死二、三塁のチャンスを作ると、3番・岡本が遊撃への内野安打を放ち、先制点を挙げた。



この日はカナダの建国記念日「カナダ・デー」にあたり、ブルージェイズは赤いユニフォームを着用。岡本も特別仕様のユニフォーム姿でプレーし、先制適時打を放った。



さらに7回には無死一塁で打席に立つと、右中間フェンス直撃の二塁打をマーク。試合はブルージェイズが9-3で勝利し、7月初戦を白星で飾った。



この日の岡本は、2安打1打点の活躍。30歳初戦をマルチ安打で飾った。



この試合終了時点での岡本の成績は、84試合に出場し、打率.240、19本塁打、54打点となっている。

























【動画】フェンス直撃打も！“真っ赤な岡本和真”の2安打がこちら



MLB Japanの公式Xより













🔥 バースデー後初の出場で

2安打マルチヒット🎉



現地時間7月1日 "カナダの日" 限定の

赤ユニを着用した岡本の先制タイムリー！

そして7回にも2安打目を放つ🇨🇦



👉30歳を迎えた6月30日は休養日で欠場し

7月初戦で2安打1打点の好スタートを切りました！

— MLB Japan (@MLBJapan)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】