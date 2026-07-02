岡本和真 最新情報
トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は1日（日本時間2日）、本拠地ロジャース・センターで行われたニューヨーク・メッツ戦に「3番・三塁」で先発出場。同試合で2安打1打点をマークした。
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現地時間6月30日に30歳の誕生日を迎えた岡本は、同日は休養のため欠場。迎えた7月最初の試合でスタメン出場した。
初回、ブルージェイズは無死二、三塁のチャンスを作ると、3番・岡本が遊撃への内野安打を放ち、先制点を挙げた。
この日はカナダの建国記念日「カナダ・デー」にあたり、ブルージェイズは赤いユニフォームを着用。岡本も特別仕様のユニフォーム姿でプレーし、先制適時打を放った。
さらに7回には無死一塁で打席に立つと、右中間フェンス直撃の二塁打をマーク。試合はブルージェイズが9-3で勝利し、7月初戦を白星で飾った。
この日の岡本は、2安打1打点の活躍。30歳初戦をマルチ安打で飾った。
この試合終了時点での岡本の成績は、84試合に出場し、打率.240、19本塁打、54打点となっている。
【動画】フェンス直撃打も！“真っ赤な岡本和真”の2安打がこちら
MLB Japanの公式Xより
🔥 バースデー後初の出場で
2安打マルチヒット🎉
現地時間7月1日 "カナダの日" 限定の
赤ユニを着用した岡本の先制タイムリー！
そして7回にも2安打目を放つ🇨🇦
👉30歳を迎えた6月30日は休養日で欠場し
7月初戦で2安打1打点の好スタートを切りました！
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