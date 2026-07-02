ロッテは2日、日本テレビの番組「サンデーPUSHスポーツ」とコラボしたお笑い芸人「ママタルト」プロデュースの球場グルメ「幕張の1.1kg！ママタルトのカロリーPUSHプレート」を販売することになったと発表した。

このメニューは、ママタルトの大鶴肥満さん、檜原洋平さんが実際にZOZOマリンスタジアムへ来場し、球場グルメを食べ歩いたほか、マリーンズ選手たちや来場者への取材を通してアイデアを膨らませ、「夢のデカ盛り球場グルメ」をテーマに開発した。

40cm以上のロングバゲットを使用し、「特製タルタルソースがあふれる巨大唐揚げ」「ソース香る大盛濃厚焼きそば」「山盛りチーズステーキ」「明太マヨネーズ＆チーズソースが決め手の揚げたこ焼き」の4種類をそれぞれサンドイッチに仕立て、さらにフライドポテト、えびせんを盛り付けた総重量1.1kg、合計2,195kcalのデカ盛りプレートメニュー。

コラボ企画の様子は、8月2日に日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」で放送予定。

▼ ママタルト 大鶴肥満さんコメント

「1つのプレートで4種類のサンドイッチが食べれるっていうのは夢が詰まってますよね。食べる時には汚れることを恐れないで恥を捨てて食らいついてほしいです！全部夏のせいにして思いっきり食らいついてほしいです！」

▼ ママタルト 檜原洋平さんコメント

「球場でグルメを買う時、これ食べてあれも食べてと一つ一つ並んで買うのが悩みでしたが、そんな悩みを一気に吹き飛ばす、欲しいものが全部入ってる革命的な最強のプレートになりました！友達とシェアしながら食べるのもいいですけど、ビールを飲みながら一人でわんぱく食いしてほしいですね！」

▼ ママタルトプロデュースメニュー概要

商品名：「幕張の1.1kg！ママタルトのカロリーPUSHプレート」

価格：3,950円（税込）

販売期間：7月10日オリックス戦～8月9日オリックス戦（ホームゲーム計13試合）

販売店舗：ZOZOマリンスタジアム内フロア2 一塁側 「ROOTS MARINES」店舗