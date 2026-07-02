オープン戦の勢いを失い、ファームで暗闇に迷い込んでいたプロ2年目の田内真翔。村田二軍監督の助言によって迷いを捨て、“ムネリン”の背中を追うように基本へと立ち返った19歳の現在地と進化への足跡を探る。

◆ 思わぬ躓き

ルーキーイヤーの昨年プロ初ヒットをマークし、オフはドバイでチームの優勝に貢献するなど充実のプロ1年目を過ごした田内真翔。今季はキャンプから一軍に抜擢され、オープン戦で打率0.435と確かな結果を残しながらも、ギリギリのところで二軍スタートとなった。



「本当に出る場所がない、居場所がないなって思いました。実力が足りないってことなんで、もう練習しかないなって気持ちでした」。



本人がそう振り返る通り、己の現在地を静かに受け止めてのファームでの再出発だった。一軍の首脳陣も「二軍で圧倒的な数字を残して帰ってきてもらいたい」と大きな期待を背負う中、若き才能は思わぬ壁にぶつかった。



苦しみの発端は守備だった。「エラーできない、エラーできないと思っても、エラーしてしまうんです。それも失点につながるエラーをしてチームを負けさせてしまったんです。もうどうしようっていう感じでした」



ショート、サード、セカンドと複数のポジションをこなす中で、守備の綻びが自信を失わせた。



さらには「バットで結果出して切り替えろって言われていましたが、バッティングの状態も良くなかったんで。切り替えられても打てないのが現実でした。ほんとに打てる気がしなかった」。打撃と守備は別物と思いつつも、結果的には両面で下降線をたどっていった。



「1ヶ月ぐらいしんどかったです」。 そんな田内に救いの手を差し伸べたのが、村田修一・二軍監督だった。



「最初のボール回しから常に100パーセントで投げようと言いました。弱く投げるとか、強く投げないといけないとか、そういう細工をしないで、常に強く投げるようにして、その感覚を指先に覚えさせる。強く投げれば足も自然と使えてきますしね」という、準備の徹底から変えようと試みた。



さらに「しばらくの間、お前のことをセカンドでしっかり使うから。まずはメンタルを安定させて野球をしてみようか」とポジションをセカンドに固定して、ファーストへ投げる物理的な距離を短くする。それにより不安を取り除くアプローチ法を実践した。



「迷ったら前に出ろ。攻めていった結果のエラーはなにも文句は言わない」。村田監督のその言葉は、ミスを恐れて萎縮していた19歳の心を解き放った 。「思いっきり投げるのが怖かった」という田内に対し「10個エラーしても使うからなと監督は言ってくれました。試合で同じ感覚で投げて、ボールが逸れてしまったらもう仕方ないと思えるようになりました」。どこか萎縮していた田内の心に、ようやく晴れ間が広がった。



さらに村田監督は、かつて常勝球団を支え、ドバイで田内にポジティブな影響を与えた川崎宗則の姿勢を引き合いに出し、田内にこうハッパをかけたという。



「お前、ドバイ行って色々聞いたんだろ。その先輩の姿勢を見て、お前が受け継げばいいじゃないかと。それでお前が川崎二世になればいいじゃないって」。



その言葉通り、田内自身も「意識はしてますね。ドバイでの基本、まずは捕ることだけを考えて、投げることはそのあと。それは今につながっています。また今でも普通にYouTubeを見ています。色々参考にしてますし、なんか見てるだけで元気もらえたと思えるときがめちゃくちゃあるんです」と、スター・“ムネリン”のイズムを貪欲に吸収しようとしている。

◆ 見えてきた自分の王道と短期目標の階段

守備のリズムが整うと、バッティングも自然と上向き始めた。「タイミングが合えば打てると思ってはいました。とりあえず動かしてみようかなと思ってやったことが、上手くハマっていった感じです」。試行錯誤の末にバッティングの感覚を「前に戻したみたいな」状態へと近づけていった。静止から始動することを心がけていたが、若干ヒッチ気味にした結果インサイドアウトのスイングが作れるようになり、6月中旬からの8試合でノーヒットはわずか1試合、32打数13安打で打率0.406とコンスタントにヒットを積み重ねている。 村田監督の言う「スイングスピードを上げたいが先に来てしまうと、バットの芯で打つという一番大事なところがなくなっちゃう。模索中ですけれども、困った時の俺の王道の形はこれだというものがないとやっていけないよね」というプロとして大切な“幹”が少しずつ形成されつつある。



現在は上昇気流に乗っては来ている。だが、今は足元を見つめている時期だと自覚している。かつては「一軍、一軍って言っているんですが、なんかどんどん遠くなってるなって感覚」があったと振り返る。進藤、柳田コーチらとの話し合いを経て「まずは今できる目標をしっかり立ててやっていきました。するとどんどんいい方向に繋がっていきました」。



一足飛びに1軍を目指すのではなく、まずは守備、そしてバッティングと、ファームで実績、経験、結果を積み上げるという短期目標の階段を、一つずつ確実に上っている。



昨年誰もが驚くほどの練習量をこなし、ドバイでも中島宏之らの部屋でバットを振り込んでいた“野球小僧”。その姿はいまも健在で「去年はマシンで打っていることが多かったですけど、今年は他の人にも手伝っていただいて、正面ティーとかも取り入れています。量もやりつつ、質も上げています」とさらにレベルアップしている。



ドバイで教わった一流の姿勢、そして今ファームで村田監督から注入されている幹の大切さを胸に、19歳は「進化しないと死んでしまうんで」と目を光らせる。



ひとつの壁を乗り越えた若武者は、恩師の期待と、尊敬する先人のイズム、すべてを糧にして、今日もコツコツと汗を流す。



田内真翔の挑戦に、終わりはない。

取材・文/ 萩原孝弘