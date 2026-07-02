







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、オークランド・アスレチックスとの3連戦初戦で特大の3ラン本塁打を放ち、チームの勝利に貢献した。一方で、膝の状態はまだ万全ではなく、二刀流としての起用に影響が及ぶかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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大谷はここ最近、膝の負傷を抱えながらも打撃で好調を維持している。3週間ほど前には膝の炎症により試合を途中交代したが、画像検査では大きな問題は見つからなかった。その後、膝の影響で欠場したのは1試合のみで、すぐにスタメンへ復帰している。











しかし、デーブ・ロバーツ監督によると、大谷は今も膝の問題と戦っているようだ。ロバーツ監督は「彼の膝は100％ではない。ただ、スイングのメカニクスや今の状態に関しては、バランスが取れている。打席では100％だ」と語った。



大谷は出場を続けているものの、通常よりも制限されている部分もある。今季は盗塁を積極的に狙っておらず、ここまで盗塁6にとどまっている。今季は投手として試合に与える影響を重視していることも、その背景にあるようだ。



状態が心配される大谷についてレビン氏は「ドジャースは今季、ワールドシリーズ3連覇を目指している。それを実現するためには、彼が万全のコンディションであることが必要だ。膝の故障を可能な限り最善の方法で乗り切ることが、球団にとって最優先事項となるだろう」と言及した。





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