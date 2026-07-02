









楽天のドラフト6位ルーキー・九谷瑠投手が、ブルペンの新戦力として存在感を高めている。社会人クラブチームで働きながら野球を続け、決して平坦ではない道のりを歩んできた。その経験は、今も変わらぬ姿勢としてマウンドに生きている。一軍で結果を積み重ねる右腕は、これまでの経験を糧に、さらなる飛躍を目指している。（取材・文：阿部ちはる）











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プロフィール：九谷瑠

1999年11月5日生まれ、滋賀県出身。大阪大谷大を卒業後、社会人クラブチーム・矢場とんブースターズでプレーした。その後は王子へ進み、都市対抗優勝に貢献。2025年ドラフト6位で楽天に入団すると、チームの新人では唯一の開幕一軍入りを果たし、現在は一軍ブルペンの一角を担っている。







楽天ブルペンに現れた“新戦力”

[caption id="attachment_271832" align="alignnone" width="1200"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの九谷瑠【写真：産経新聞社】[/caption]











楽天のドラフト6位ルーキーが、ブルペンに不可欠な存在になりつつある。26歳で迎えたプロ1年目。歩んできた道のりは平坦ではなかったが、だからこそ決して甘くはないプロの世界で、現状に満足せず進化を続けられているのだろう。



6月12日の広島戦（楽天モバイル）。1点リードの8回にコールされたのが九谷瑠だ。



その直前の7回裏に、チームは2点を挙げて逆転したばかり。勝利に向けて大事な場面だったが、チームは実績のあるベテランではなく、安定感のある投球を続けてきたルーキーに託した。1死一塁からけん制悪送球でランナーを二塁まで進めるも、その後は連続三振で切り抜け勝利に貢献。大きくグラブを叩き、吠えた。



開幕一軍で幕を開けたプロ野球生活。開幕戦の9回、チームが10点リードしていた場面でデビューを果たした。4月2日に二軍落ちも、約1カ月後の5月8日に再昇格すると、6月12日の広島戦まで9試合連続無失点。打たれたヒットもわずか4本だった。



「課題と向き合ってやってきた成果が現れていると思うので、自分の持っている力をしっかり出せれば、結果は出せるという部分は自信になっています」



社会人での経験があるとはいえ、まだ1年目。二軍では自身の課題と向き合った。





一軍再昇格を呼び込んだ“微調整”

[caption id="attachment_271588" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた楽天・九谷瑠【写真：阿部ちはる】[/caption]











「球速があまり出ていなかったのと、変化球がストライクゾーンに入らないことが増えていたので、そこの微調整ですね。また、ピッチングコーチからアドバイスを受け、持ち球を生かすためにプレートを踏む位置を試行錯誤しました」



新人合同自主トレから、習得に取り組んできたのがシュートだ。その新球を生かすため、プレートを踏む位置を一塁側から三塁側に変更。そうすることで、右打者に対してより怖さを与えられるとアドバイスを受けた。



加えて「151キロは先発のときに出した最速。中継ぎでは常にマックスの状態を出せるようにしなくてはいけない」と出力部分と平均球速に課題を感じ、フォームの修正などに着手。スピードはもちろんコントロールも安定し、自信を持って一軍昇格を果たした。



ルーキーイヤーは順調な滑り出しとなっている九谷だが、プロ入りまでは順風満帆ではなかった。





九谷の野球人生を変えた“ある出会い”

[caption id="attachment_271587" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた楽天・九谷瑠【写真：阿部ちはる】[/caption]











堅田高、大阪大谷大では無名。大学卒業後は社会人クラブチームの矢場とんブースターズでプレーしていた。



名古屋名物であるみそカツ専門店「矢場とん」のホールスタッフとして働きながら、仕事の合間に野球の練習をする。それは簡単なことではなかった。



特に1年目は仕事を覚えるだけでも精一杯。野球で体力を消耗すれば仕事に影響が出てしまうため、全力で取り組めない日々が続いた。「何か変えないといけない」と思いながらも忙しさに追われる毎日。状況を改善することはできず、時間だけが過ぎていった。だが、ある出会いが九谷の野球人生を変える。



ようやく仕事にも慣れ始めた2年目、元中日の鹿島忠氏が外部コーチとして練習に来た際、走り込みの重要性を説かれた。「はじめは嫌々だった」と苦笑するも、与えられたメニューに取り組むと足腰が強化され、球速もアップ。「そこで自分の野球人生は変わったなと思っています」とうなずいた。



2023年の全日本クラブ選手権では、エースとしてチーム初の準優勝に貢献。3年目には球速が150キロに到達した。すると、その成長はさらなる高みへの渇望を強くしていく。



「野球だけをしっかり1年間やって、自分がどれだけ成長するか、どこまで通用するかを試してみたい」。



独立リーグのトライアウト挑戦を決断し、3年目のシーズンを終えた矢先、社会人野球の王子から声がかかる。プロ入りを目指したい思いを伝えると、「1年間本気で目指してみよう」と返ってきた。



王子にはプロ入りしたOBも多く、話を聞くたびにあこがれは膨らんでいった。さらに、強豪の社会人チームでエースになりたいと切磋琢磨する日々は向上心に火をつけ、より高みを目指していくきっかけにもなったという。



そして移籍1年目の2025年、都市対抗優勝に貢献。橋戸賞に輝く活躍で見事プロ入りをつかんだ。























「そういう言い訳はダサいなと」社会人時代に得た学び

[caption id="attachment_271590" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた楽天・九谷瑠【写真：阿部ちはる】[/caption]











入団会見時、「環境のせいにしないということを学んだ」と語った九谷。矢場とんブースターズ時代は「仕事が忙しい」を言い訳することは簡単だった。「でも、そういう言い訳はダサいなと思ったんです」と振り返る。



「言い訳せずに自分の時間を作って成長しよう、と。この環境の中で上を目指すにはどうしたらいいのかを考えていました」。同じ環境でも、成長できる人とできない人がいる。未来を変えることができるのは自分自身だ。



その経験があるからこそ、二軍落ちしても目標を見失うことはなかった。自分の成長のために必要なことを考え、真摯に向き合う。一軍の舞台で自信を持って腕を振ることができるのは、自分の手で作り上げた土台があるからだ。



劣勢の場面での登板で結果を出し、接戦の場面、僅差の場面と徐々に緊張感のある登板が増えてきた。それでもまだ、確約されたポジションはない。「もっともっと、信頼を勝ち取っていかなければならない立場。目の前の試合をしっかりゼロで抑えることを意識しています」。



ようやく立ったあこがれの舞台。それでも浮足立つことなく、足元を見つめ一歩一歩進んでいる。「目標は入団時と変わらず、チームが負けている時、苦しい時に勝てるピッチャー。与えられたところでしっかり結果を出したい。今はそれだけです」。



自身が歩んできた野球人生のように、急がず、欲張らず、真っすぐに上を目指していく。少し遠回りだったかもしれない。だがその時間があったからこそ、深く根を張り太い幹が作られた。



積み上げてきた努力と、経験から生み出されるマウンド度胸と強気の投球は何度もチームを助け、仲間とファンを勇気づけてくれるだろう。



（取材・文：阿部ちはる）







【著者プロフィール】

あべ・ちはる

宮城県出身。仙台大学卒業後、ベースボール・マガジン社に勤務。その後フリーランスになりスポーツライターとして楽天イーグルスを中心に取材活動をおこなっている。主な寄稿先に週刊ベースボール（ベースボール・マガジン社）、syncSPORTS by Rakutenなどがある。



























【動画】ルーキー・九谷瑠が最後を締めた！ 開幕戦勝利の瞬間

DAZNベースボール公式Xより













最後は新戦力が



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【了】