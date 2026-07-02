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ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は1日（日本時間2日）、敵地オークランド・アスレチックス戦を前に急きょスタメンから外れた。デーブ・ロバーツ監督によると、ベッツは手首の痛みを抱えており、無理をさせない判断を下したようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



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ベッツは試合開始の数時間前にはスタメンに名を連ねていた。しかし、ウォーミングアップの段階で、球団は出場を回避させることを決めた。ロバーツ監督は、手首の状態について「痛み」と説明しており、7月のアスレチックス戦で無理をさせるよりも、慎重を期す方針を選んだ。











アスレチックスとのシリーズ最終戦後には、ロバーツ監督がベッツの状態についてさらに説明する可能性がある。ドジャースタジアムに戻った際に画像検査を受けるのか、本拠地での連戦を前に出場できる状態なのかが注目される。



仮にベッツが離脱することになれば、ミゲル・ロハス内野手が出場機会を増やす自然な候補となる。さらに、アレックス・フリーランド内野手やトミー・エドマン内野手の起用、場合によってはキム・ヘソン内野手を昇格させることも選択肢に入る。



ベッツの出場回避についてエスピナル氏は「ドジャースには選択肢が豊富にあるが、彼の打撃が上向いていたため、守備よりも打撃面での不在がかなり痛手となるだろう。幸いなことに、ロハスは依然として対左投手に強く、エドマンも今季は好調なスタートを切っている」と言及した。





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