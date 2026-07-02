







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。最大の目玉はデトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手と目されている中、米メディア『ドジャースウェイ』は、既に最高のトレードは成立していると主張している。



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同メディアが“収穫”として挙げたのは、5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで獲得したエリック・ラウアー投手。移籍前は8登板、1勝5敗、防御率6.69と振るわなかったが、移籍後は日本時間29日終了時点で5登板、2勝0敗、防御率2.54と好投を続けている。











同メディアは「ラウアーはドジャース加入後、見事な投球を続けている。チームがもう一人の大物左腕を獲得できるかどうかが不透明な状況となる中、球団は8月のトレード期限を待つことなく、数か月も早く重要な戦力を手に入れていたのかもしれない」と指摘。



続けて、「ドジャースがトレード期限で買い手に回ることは間違いなく、ここ数年にわたってスクーバル獲得の候補球団として名前が挙がり続けてきた。とはいえ、スクーバルをより切実に必要とし、ドジャース以上の対価を支払う用意がある球団は少なくない。もしそうなれば、左腕としてラウアーが現在見せている働きに加え、スクーバル獲得に必要な莫大な代償を考慮すると、ドジャースは既に今季最大の補強を済ませている可能性も十分にある」と記している。



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