







鈴木誠也 最新情報



シカゴ・カブスの鈴木誠也は1日（日本時間2日）、リグレーフィールドで行われたサンディエゴ・パドレス戦に「4番・右翼」で先発出場。同試合の初回に、メジャー通算100号となる先制3点本塁打を放った。











初回、カブスは1死一、三塁のチャンスを作ると、4番の鈴木が打席に入る。



相手先発のウォーカー・ビューラーが投じたスイーパーを捉えると、大きな打球が左中間スタンドの中段に着弾。鈴木のメジャー通算100号となる先制3ランで、カブスが先手を取った。



この一発を皮切りに、カブス打線が大爆発。9番のダンスビー・スワンソンが3本のアーチを描くなど、カブスがこの試合で計8本の本塁打を打つ猛攻を見せ、23-3で圧勝した。



同試合の鈴木は、本塁打を含む3安打3打点で勝利貢献。今季成績は71試合出場で打率.274、13本塁打、42打点となっている。



メジャー通算100号は、日本人右打者としては史上初の快挙。新たな歴史を刻んだ。

























【動画】飛距離約130m！鈴木誠也のメジャー通算100号がこちら



MLB Japanの公式Xより













🎉 メジャー通算100号おめでとう！

センターへの豪快な13号先制3ランホームラン💥



チャンスで迎えた初回の第1打席

スイーパーを捉え、スタンド中段まで届く1発🔥

日本人右打者としては史上初！

メジャー通算100本塁打を達成しました👏



👉飛距離426フィート(129.8m)…

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【了】