プレミアリーグに所属する選手がFIFAワールドカップ2026でも大きな活躍を見せているようだ。

W杯・決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）が7月1日に行われ、イングランド代表とコンゴ民主共和国代表が対戦。7分にブライアン・チペンガのゴールでコンゴ民主共和国代表が先制したが、75分と86分にハリー・ケインが得点を決め、イングランド代表が2－1で逆転勝利を収めた。

この試合ではアンソニー・ゴードンがケインのゴールを2点とも演出し、2アシストを記録。データサイト『OPTA』によると、決勝点となったアシストによって、2025－26シーズンをプレミアリーグでプレーした選手の今W杯における得点関与数が100得点（54ゴール46アシスト）に到達し、これは他のどのリーグよりも52得点多い数字であることが伝えられている。

なお、その後に行われたラウンド32のベルギー代表とセネガル代表の一戦は、2点差を追いついたベルギー代表が延長戦の末に3－2で劇的勝利を収めたが、この試合でもプレミアリーグでプレーするセネガル代表のイスマイラ・サールが得点を決めたほか、ベルギー代表ではユーリ・ティーレマンスが2得点を挙げ、レアンドロ・トロサールは1アシストを記録しており、プレミアリーグでプレーする選手の得点関与数は通算104得点に伸びている。

【ハイライト動画】苦戦もケイン2発でイングランド代表が逆転勝利！