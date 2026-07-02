FIFAワールドカップ2026・ラウンド32が7月1日に行われ、ベルギー代表とセネガル代表が対戦した。

ベルギーは開幕からの2試合を引き分けで終えたものの、グループステージ最終戦で自慢の攻撃陣が爆発し5－1で快勝。グループG首位で2大会ぶりの決勝トーナメント進出を果たした。一方、アフリカ屈指の実力国セネガルはフランス代表、ノルウェー代表に連敗して後がなくなったが、第3戦で5－0の大勝を飾り、3位でラウンド32へ駒を進めている。ベルギーはケヴィン・デ・ブライネやジェレミー・ドク、セネガルはサディオ・マネやイスマイラ・サールらが先発出場した。

序盤はセネガルが押し気味に試合を進め、左サイドを起点にチャンスを作り出す。13分にはイスマイル・ヤコブスのクロスからサールのシュートが右ポスト直撃。25分にはマネがボックス左角付近から上げたクロスにサールが頭で合わせ、ポストに当たった跳ね返りをアビブ・ディアラが押し込み先制した。

1点ビハインドとなったベルギーは右に張ったドクの仕掛け、逆サイドのレアンドロ・トロサールとマキシム・デ・カイペルの連携からチャンスをうかがう。45分には左のショートコーナーからデ・カイペルの強烈なミドルシュートが枠を捉えたが、セネガルのGKモリー・ディアウの好セーブに阻まれた。ベルギーの反撃実らず、前半は0－1で終了する。

後半開始からロメル・ルカクを投入し攻勢を強めたいベルギーだったが、51分にセネガルが追加点を奪う。アブドゥ・ディアカテのロングフィードに抜け出したサールが絶妙な胸トラップから強烈な一撃でネットを揺らし、3試合連続ゴールとした。苦しい展開となったベルギーはデ・ブライネとドクを下げる思い切った交代策を取るが講じると、86分にこぼれ球を拾ったトーマス・ムニエの右からの低い折り返しにルカクが合わせて1点差に詰め寄る。

さらに同点弾から3分後にはトロサールの柔らかいクロスにユーリ・ティーレマンスが頭で合わせ、土壇場で試合を振り出しに戻した。2－2で迎えた延長後半の118分、ディエゴ・モレイラのクロスに飛び込んだティーレマンスが後方から倒され、ベルギーがPKを獲得。これをティーレマンスが沈めて逆転に成功した。試合は3－2で終了し、大逆転したベルギーがラウンド16へ駒を進めている。

勝利したベルギーはラウンド16でアメリカ代表vsボスニア・ヘルツェゴビナ代表の勝者と対戦する。

【スコア】

ベルギー代表 3－2 セネガル代表

【得点者】

0－1 25分 アビブ・ディアラ（セネガル代表）

0－2 51分 イスマイラ・サール（セネガル代表）

1－2 86分 ロメル・ルカク（ベルギー代表）

2－2 89分 ユーリ・ティーレマンス（ベルギー代表）

3－2 120＋5分 ユーリ・ティーレマンス（PK／ベルギー代表）

【ゴール動画】ベルギーが大逆転！ 2点ビハインドからセネガル撃破