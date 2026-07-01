インテルは1日、元アルメニア代表MFヘンリク・ムヒタリアンと2027年6月30日まで契約を更新したことを発表した。

1989年1月21日生まれのムヒタリアンは、ウクライナの名門シャフタールでブレイクを果たすと、その後はドルトムント、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルでプレー。2022年夏にローマからインテルへの完全移籍を果たし、ここまで公式戦通算187試合出場12ゴール21アシストを記録。2025－26シーズンも39試合に出場し、セリエA制覇とコッパ・イタリア優勝の2冠達成に貢献している。

従来の契約は2026年6月30日までとなっており、現役引退の可能性を取り沙汰されたが、クラブは1年間の契約延長に合意。ミラノの地で現役を続行することが決定した。

なお、インテルは先月30日に元スイス代表GKヤン・ゾマー、イタリア代表DFマッテオ・ダルミアン、イタリア代表DFフランチェスコ・アチェルビ、オランダ代表DFステファン・デ・フライの4選手の退団を発表。契約満了に伴い、4選手がミラノを離れることが決まったが、ムヒタリアンはもう1シーズン、ネッラズーリのユニフォームを身にまとうことになった。