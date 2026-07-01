







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手はここ最近、投手としての調子が少し落ち気味になっている。ワールドシリーズ（WS）3連覇、そしてサイヤング賞獲得へ向け1日でも早い復調が待たれるところだが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、今回の不調の背景にある複数の要因について言及している。



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今季の大谷は4月は5登板で防御率0.60、5月も4登板で防御率1.08とハイレベルな数字をマーク。一方、6月は4登板で防御率3.28と一転して平凡な数字となっている。











同メディアは「最近の苦戦の背景には、いくつかの要因が考えられる。まず彼はここ1か月近く、投球する手にできたマメに悩まされている。本人もデーブ・ロバーツ監督も、このマメは投球に影響していないと話しているが、結果を見る限りではそうではないようにも見える。さらに、彼は手のマメに加えて膝の故障も抱えている。同監督はまだ100％の状態ではないと明かしており、それがパフォーマンスに影響している可能性もある」とコンディション面の問題を指摘。



加えて、「彼は最初の10試合ではウィル・スミス捕手とバッテリーを組んでいたが、直近3試合はダルトン・ラッシング捕手が女房役を務めている。両者はまだ息が合っておらず、そのことは直近の登板でも明らかだった」と、捕手の変更が影響しているのではという見解を示している。





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