イングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードは、今夏マンチェスター・ユナイテッドに残留する可能性があるようだ。6月30日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

生え抜きの10番として活躍し、クラブ通算で公式戦426試合出場138ゴール79アシストという成績を残しているラッシュフォード。ルベン・アモリム前監督の構想から外れたことで、昨年冬にアストン・ヴィラ、夏にはバルセロナへレンタル移籍。2025－26シーズンは公式戦49試合に出場し14ゴール14アシストをマークしたが、バルセロナは3000万ユーロ（約56億円）という金額に難色を示し、買い取りオプションを行使しなかった。

保有元のマンチェスター・ユナイテッドへ復帰するラッシュフォードは、当初今夏の退団が濃厚と見られていたが、状況に変化があった模様。ロマーノ氏によると、クラブと選手側との間で友好的な話し合いが行われたとのこと。いかなる決定も下されていないが、両者の信頼再構築に向けた重要なプロセスと見られており、ラッシュフォード自身もマイケル・キャリック監督のもとでプレシーズンに臨むことに前向きだという。

仮にラッシュフォードが残留となった場合、クラブの今夏の補強戦略にも大きな影響を与えることとなる。イギリスメディア『スカイスポーツ』は、マンチェスター・ユナイテッドがウェストハムに所属するオランダ代表FWクリセンシオ・サマーフィルに関心を寄せているものの、実際にオファーを提示するか否かはラッシュフォードの去就次第であると報じている。

なお、バルセロナが再びラッシュフォードの獲得に動く可能性も否定はできないが、マンチェスター・ユナイテッドは“再レンタル”を容認しない構えだという。