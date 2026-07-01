今日の運勢 7月2日（木）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年7月2日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月2日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！あなたの星座は何位……？自分らしさが力に変わる日。気負わず、しなやかに構えるほど物事が前へ進みます。強引に押すのではなく、落ち着いた笑顔と粘り強さで道を切り開きましょう。自然体が一番の武器になります。背中をゆっくり大きく伸ばすストレッチを取り入れてみて。ひらめきが冴える日。学びたいことや興味のある世界に、今日は思い切って飛び込んでOK。新しい知識やつながりが、あなたの可能性をぐっと広げてくれます。「面白そう」を行動にしましょう。静かな神社へ足を運ぶと、アンテナが磨かれそう。楽しむほど運が開ける日。好きなことや懐かしい人との時間が、今日のあなたを満たしてくれます。童心に返って素直に笑うと、思わぬ良縁も舞い込みそう。気負わず楽しんでみましょう。ごぼうや長ネギなど、すらりと長い食べ物を食卓に取り入れてみて。人とのつながりに恵まれる日。仲間や友達との何気ない会話から、心が満たされるヒントが見つかりそう。誰かを思いやる気持ちが、巡り巡って自分にも返ってくるでしょう。頼り合いを大切に。もやしや芽キャベツなど、芽の食材を食事に添えると吉。人との向き合い方が問われる日。人間関係でつい流されそうになりますが、心地よさに甘えすぎないよう意識して。一線を引く勇気が、健やかな関係を保つ鍵です。イルミネーションのある華やかな場所へ出かけて、気分を切り替えてみて。足元を見直したい日。勢いで押し切ろうとすると空回りしやすいので、今日はルールや段取りを丁寧に整えましょう。近くの人への伝え方を工夫すると、物事がスムーズに進みます。銀のアイテムを身近に置くと、気持ちが引き締まりそう。協力を意識すると良い日。仕事の場で、ついつい一人で抱え込みそう。思うように進めたいなら、今日は周囲と分担しましょう。まわりの力を借りる姿勢が、成果につながります。完璧より連携を意識して。白ごまを料理にひとふり加えると◎。ペースを守りたい日。あれこれ詰め込むと前に進めなくなりそうなので、今日は焦らず一歩ずつ進めましょう。立ち止まって深呼吸する時間が、次の一手を確かにしてくれます。気分が沈んだら、明るい場所に身を置くと気持ちが上向きそう。土台を整える日。お家や身近な環境を心地よくすると、心の安定がぐっと増します。家族や安心できる人との時間を大切に、自分の居場所を温め直しましょう。腰をゆっくり回して、体の芯からこわばりをほぐしてみると運気アップに。言葉を選びたい日。友達と楽しい時間が過ごせそうな反面、何気ない一言から行き違いが生まれやすいタイミング。今日は勢いで話さず、ひと呼吸おいてから口を開きましょう。今日は肌の保湿を丁寧におこなうのもおすすめ。切り替えが必要な日。気がかりだったことに区切りがつき、新しい段階へ進めそう。過ぎたことを引きずらず、心を新たにする選択が今日のあなたを軽くします。花屋さんに立ち寄って、好きなお花を一輪買って飾ってみて。衝突を避けたい日。意見がぶつかりやすく、まわりがざわつきやすいタイミング。今日は無理に張り合わず、一歩引いて静かに過ごすのが賢明です。カバンや机の中をすっきり片付けて、身のまわりを整えると悪運回避に。不要なものを手放す力を与えてくれる一日。情熱を内に秘めながらも、しなやかに状況を動かしていける流れです。また、思いがけない変化や刺激が訪れそうな気配も。突然の出来事に慌てないよう、心に余裕を持っておきましょう。柔軟に、そして堂々と受け止めて。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4