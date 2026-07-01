鎌倉駅東口から小町通りへ入り、しばらく歩いた先のビル2階にある「alapince（アラパンス）」。

以前から看板を見かけるたびに気になっていたお店、今回ゆっくりお話を伺ってきました。その魅力をご紹介します。

小町通りを見下ろす、ゆったりとした空間

小町通りを進んだ先にあるこちらのビル。

2階へ行くと、黄色い看板が目印のお店が現れます。

ドアを開けると、まず目に飛び込んでくるのは小町通りを一望できる大きな窓。行き交う人々を眺められるこの景色は、2階ならではの特別な眺めです。

店内はシンプルで落ち着いた雰囲気で、小町通りの賑わいを忘れてしまうほどゆったりとした時間が流れています。実は小町通り沿いの2階には、1階のにぎやかさとは対照的に、ゆったりと過ごせるお店が多いんですよ。

壁には大きなイラストが描かれています。どこか見覚えがあると思いよく見ると、人気漫画家・イラストレーターの江口寿史さんによる作品でした。

さらに、「孤独のグルメ」の原作者・久住昌之さんの切り絵や、鎌倉在住の漫画家・イラストレーター浅田弘幸さんの作品も飾られており、店内はまるで小さなギャラリーのようです。

さまざまな経歴をもつオーナー

オーナーは東京都調布市で29年間ワインレストランを経営。そのほかにもレストランの委託運営など、長年フレンチや洋食を中心に経験を積んできました。

そしてコロナ禍を経て、2023年4月に鎌倉へ移転。「alapince」として新たなスタートを切りました。

店内に飾られた作品を手掛ける作家の皆さんとの交流は東京時代から続くもの。鎌倉へ移転した今でも、お店を訪れてくれることがあるそうです。

素材を大切にした、手づくりのカジュアルフレンチや洋食

メニューはパスタ中心。どれも、添加物・加工品・化学調味料・精製塩を使わず、一つひとつ手づくりで提供されています。

なかでも看板メニューは「まかないのペペロンチーノ」。

久住昌之さんが絶賛したことでも知られ、さまざまなメディアでも紹介されている人気メニューです。

もともとは、火入れした野菜が好きなオーナーが、まかないとして旬の野菜をたっぷり入れて作っていた一皿。

それを聞いた常連さんからリクエストが相次ぎ、定番メニューになったそうです。季節ごとに異なる旬の野菜が楽しめるのも魅力です。

バリ島の思い出をフレンチで表現した一皿

今回はパスタと迷った末、「フレンチ・ナシ・チャンプルー」（2,200円・税込）を注文しました。

こちらは、オーナーがサーフィンで訪れたバリ島で出会った「ナシ・チャンプルー」を、フレンチ風にアレンジしたオリジナルメニューです。

店内のイラストや窓から見える小町通りの景色を眺めながら待っていると、料理が運ばれてきました。

サフランライスの周りには、豚バラや鶏肉の煮込み、野菜をたっぷり使った5種類のおかずが彩りよく並びます。さらに鎌倉野菜のサラダも添えられ、見た目にも華やかです。

使われている食材は、肉や野菜、きのこなど30種類以上。一皿でさまざまな味わいが楽しめます。

少しずついろいろな料理を味わうのが好きな筆者にとって、おばんざいのように多彩なおかずを洋食で楽しめるのはとても新鮮でした。

それぞれが丁寧に味付けされていて、一品ずつじっくり味わうのも良し、混ぜながら食べるのも良し。最後まで飽きることなく、おいしくいただきました。

ワイン好きにもおすすめ

料理だけでなく、デザートやドリンクも充実しています。

長年ワインレストランを営んできたオーナーだけあって、ワインの知識も豊富。料理との相性を相談しながら選ぶのも楽しみの一つです。ワイン好きの方は、ぜひ気軽に声をかけてみてくださいね。

まとめ

お店では不定期ですが、店内でライブなどのイベントも開催しているそうです。気になる方は公式Instagramでチェックしてみて下さいね。

小町通りの2階にある、まるで隠れ家のような空間でゆっくりと食事を楽しめるのも魅力のひとつ。

小町通りを見下ろしながら過ごす時間は、この場所ならではの特別なひとときです。カジュアルフレンチや洋食を味わいながら、落ち着いた時間を過ごせます。

鎌倉散策の途中に、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

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