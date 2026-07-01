千葉ロッテマリーンズは7月1日、君津市より新ファーム施設整備に関する「（仮称）貞元総合公園整備基本計画」を発表した。

本計画では「CO-FIELD KIMITSU」というプロジェクト名を掲げ、球団の育成環境充実はもちろん、試合開催日だけでなく、日常的に多くの人々が訪れる施設として、君津市のみならず南千葉エリアの新たなランドマークとなることを目指していく。

千葉ロッテマリーンズは、2030年の開業に向けて引き続き君津市と連携して事業を推進。高坂俊介球団社長のコメントは次の通り。

＜高坂俊介球団社長コメント＞

「このたび、君津市より整備基本計画が発表されたことについて、市民の皆様のご理解と関係者の皆様のご尽力へ心より御礼申し上げます。昨年の基本協定締結以降、君津市の皆様とともに議論を重ね、マリーンズとしても新たなファーム施設整備をとおして地域にどのような価値を創出できるか検討してまいりました。

『CO-FIELD KIMITSU』というプロジェクト名にありますとおり、新ファーム施設は選手たちの成長を後押しする育成拠点となると同時に、地域の皆様に親しまれ、多くの人々が集い、交流する、未来のまちづくりの拠点となることを目指しています。今後も君津市の皆様と連携し2030年の開業に向けて取り組んでまいります。」

なお、「（仮称）貞元総合公園整備基本計画」の詳細については、君津市ホームページをご確認ください。

URL https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/118/90371.html

【拡大写真】憩いの場に…？ファーム施設のイメージ図

[caption id="attachment_272168" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

[caption id="attachment_272167" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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