







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日の試合で、大谷とバッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手の振る舞いが物議を醸した。ファンやメディアからは精神面の未熟さを指摘されているが、本人も改善が必要だと痛感しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同戦ではラッシングが同点につながる後逸を犯したり、大谷のABS要求を首を振って制止したりと息が合わず。大谷もフラストレーションを感じていたようで、後逸後にマウンド上で話し合う際に険しい表情を浮かべる場面もあった。











同メディアは「ラッシングは最近、カリフォルニアポストのインタビューに応じ、この一件についてはもう前に進む準備ができていると語るとともに、自らの行動に対する責任も認めた」と言及。



続けて、「彼にはまず、自分が投げたい球種を自由に要求する権利がある。次に、マウンドで自分が望む形で攻める権利もある。なぜならこの地球上の誰にも、彼に『何をやっているか分かっていない』なんて言うことはできないからだ。だから、この件は忘れて前に進むしかない。彼とはたくさん話をした。彼について悪く言うことや、間違っているなんて思うことは絶対にない。若い選手である自分がこの状況を受け止め、自分の責任として背負い、乗り越えて前に進まなければならないんだ」という本人のコメントを伝えている。





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