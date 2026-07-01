北中米の地で圧倒的強さを見せつけているフランス代表。中でもキリアン・エンバペとウスマン・デンベレによるコンビネーションは破壊力抜群だ。

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32が現地時間6月30日に行われ、フランスはスウェーデン代表と対戦した。45分にCKのクイックリスタートからデンベレのパスを受けたエンバペが先制点を叩き込むと、53分にはミカエル・オリーズのお膳立てからブラッドリー・バルコラが追加点。74分にはエンバペが再びネットを揺らし、3－0の快勝でラウンド16へ駒を進めた。

この日得点に絡んだオリーズやバルコラに加え、デジレ・ドゥエやマルクス・テュラム、ラヤン・シェルキ、ジャン・フィリップ・マテタら欧州屈指の実力者を擁するフランス攻撃陣。とりわけエンバペとデンベレの活躍が目覚ましく、前者は今大会トップタイの6ゴールに加えて2アシストをマークしており、後者もここまで4ゴール2アシストと多くの得点に絡んでいる。

際立った個の能力だけでなく、2人の関係性も抜群だ。今大会のエンバペの2アシストはいずれもデンベレのゴール、デンベレの2アシストはいずれもエンバペのゴールをお膳立てしたものとなっている。前回カタール大会も含めると、ワールドカップにおいて2人の直接的な連携から記録されたゴール数は「6」。データサイト『Opta』によると、1966年以降過去60年間のワールドカップにおいて、これ以上のゴールをもたらしたコンビは存在しないという。

圧巻の4連勝を飾り、3大会連続の決勝トーナメント進出、そして2大会ぶり通算3度目の優勝に向けて危なげない勝ち上がりを見せているフランス。エンバペはイギリスメディア『スカイスポーツ』を通じて「何がかかっているのか、自分がどこにいて何をすべきか、十分に理解している。チームもここで何をすべきか分かっているんだ。新たな戦いが始まった。難しいスタートだったが、良いプレーができたよ」と手応えを口にしている。

【ハイライト動画】エンバペ流石の決定力！ フランスがスウェーデン寄せ付けず3発快勝