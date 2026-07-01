中日は、球団創設90周年広報アンバサダーを務めるロックバンド「サカナクション」の山口一郎氏の発案により、新たなマスコットキャラクター「ブラックドアラ」が誕生したことを発表した。7月3日（金）の読売ジャイアンツ戦（バンテリンドーム ナゴヤ）から球場に登場する。

◆ ライバルはドアラ！ミステリアスな黒き挑戦者

ブラックドアラは、人気マスコットのドアラと同じコアラをモチーフとしながらも、これまでのドアラとは一線を画すミステリアスな雰囲気を纏っている。ドアラの絶大な人気に刺激を受け、「同じ姿の自分ならきっとドアラを超える人気者になれる」と発起。ドアラに対抗する新たなマスコットキャラクターとして生み出された。7月3日以降はホームゲームを中心に行動し、ファンに新たな驚きと楽しさを提供していく予定だ。

▼ 新キャラクタープロフィール

名前：ブラックドアラ（BLACK DOALA）

モチーフ：コアラ

背番号：4991

※ドアラの背番号1994を反対にした数字で、ドアラへの対抗意識を背番号でも表現した。

外見：全身黒を基調とし、ドアラと同型のシルエット

性格：無口、無表情（ドアラ同様、言葉を発しない）

※行動でドアラへの対抗心を表現する。