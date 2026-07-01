岡本和真にオールスターは譲らない…？三塁手のライバル・カミネロが特大3…









岡本和真 最新情報



タンパベイ・レイズのジュニオール・カミネロ選手は30日（日本時間1日）、敵地カウフマン・スタジアムで行われたカンザスシティ・ロイヤルズ戦に「3番・三塁」で先発出場。今季23号となる豪快な3ランホームランを放った。





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3回、無死一、三塁で迎えた第2打席。ロイヤルズ先発のノア・キャメロン投手が投じた2球目の直球を完璧に捉えて、左中間スタンドに放り込んだ。試合はレイズが10-4で快勝した。











注目されるのは本塁打数だけではない。カミネロ選手はMLBオールスターのア・リーグ三塁手部門の決選投票でトロント・ブルージェイズの岡本和真選手と争っており、中間発表ではカミネロ選手が67%・岡本選手が33%とリードしている。



打率.295・23本塁打・OPS.942のカミネロ選手に対し、岡本選手は打率.236・19本塁打・OPS.779と数字でも差がついており、投票期限まで残り2日となった今、岡本選手の大逆転に期待がかかる。



22歳のドミニカ共和国出身スラッガーは、昨季45本塁打をマークしたメジャーを代表する長距離砲。



6月だけで9本塁打を放つなど絶好調を維持しており、オールスター出場が濃厚だ。



岡本選手がこの強力なライバルをどう追い上げるか、最終投票の行方に注目が集まる。





















【動画】どこまで飛んでいく…！？岡本の三塁手ライバル・カミネロの特大ホームランがこちら



MLB Japanの公式Xより













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