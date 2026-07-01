● アスレチックス 3－9 ドジャース ○

＜現地時間6月30日 サター・ヘルス・パーク＞

ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が通算1000勝を達成。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、6試合連続安打をマークした。

ドジャースは初回に一死一、二塁の好機を作り、4番ムーキー・ベッツの左前適時打、5番テオスカー・ヘルナンデスの右犠飛で幸先良く2点を先制。3回表には7番トミー・エドマンが1号3ランを放ち、序盤から試合の主導権を握った。

6回表には8番ミゲル・ロハスの3号ソロが飛び出し、続く7回表には7番エドマンの左前適時打などダメ押しの3点を追加。投げては、先発左腕ジャスティン・ロブレスキが自己最多の11三振を奪いながら7回3失点と好投し、デビュー3年目にして初の2桁勝利到達を果たした。

この勝利でロバーツ監督はMLB史上69人目の通算1000勝を達成。史上最速の通算1606試合目で節目の白星を挙げた。2016年に就任してから地区優勝に9度、ナ・リーグ制覇にも5度導き、2024・2025年とワールドシリーズを連覇。今季もここまで56勝30敗、30球団トップの勝率.651を記録している。

大谷は4回表の第3打席で二塁への内野安打を放ち、4打数1安打、1四球という内容。今季成績は打率.296、18本塁打、OPS.954となった。