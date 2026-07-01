5大会連続5度目のワールドカップを終えた日本代表DF長友佑都が、改めてワールドカップへの想いを語った。

現地時間29日、FIFAワールドカップ2026のラウンド32で日本代表はブラジル代表と対戦。前半にリードを奪ったものの、後半に追いつかれると、後半アディショナルタイムに逆転を許し、2ー1で敗戦。決勝トーナメントでまたしても勝利をあげられず、敗退に終わった。

グループステージ第3戦のスウェーデン代表戦に出場し、5度目のワールドカップ出場を果たした長友。今大会は、モチベーターとしての貢献度が高く、ベンチからチームを盛り上げる役割も多く見られた。

試合から一夜明け、取材に応じた長友は「4年間燃え続けていた炎が消えている状態」とコメント。「自分の心を会話して、この先のことは決めたい」と、一度冷静に先のことを考えるとしながらも、「自分のやったことに対して悔いはない」と、今大会は全てやり切った結果だとした。

5度もワールドカップに出場した選手は、日本人では当然初のことながら、世界を見渡しても数えるほど。今大会は5大会以上参加した選手にのみ与えられる特別なパッチをユニフォームに纏っていた。

ワールドカップというものについて長友は「残酷ですね。改めてワールドカップは残酷だなと」と語り、「その残酷さの中に苦しみがあって、苦しみの中に喜びがあって、その喜びが何にも変えられない喜びとしてある。苦しみとかが深いほど、喜びが深いものになる。それを噛み締めて、選手として感じさせてもらえるというのが、ワールドカップでしかないと思う」と、多くの苦節の中で得られる喜びが最高だとしながらも、残酷な戦いだと想いを語った。

5大会を戦った長友にとって、身をもって日本代表の成長過程を感じてきており、結果こそ伴わなかったものの、手応えを感じている部分もある。今大会を戦った日本代表については「最高のチームでした。団結も含め、選手たち、後輩たちの絆も含めて。これまでにないぐらいの絆を作れたというところがある」と、チームの一体感としては過去最高だったとコメント。「結果が出なかったのは非常に残念で、悲しいけど、なんか青春を過ごしているような。ぶつかり合って、泣いたり笑ったりしながら過ごした日々は、生涯忘れることもないし、かけがえない時間になった」と、チームメイトとの関係性を含めて、良い時間を過ごしたと振り返った。

【動画】後半ATの悲劇…ブラジルと渡り合うも逆転負け