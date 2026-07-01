FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）が6月30日に行われ、メキシコ代表とエクアドル代表が対戦した。

グループAで3連勝を収め、スペイン代表とともにグループステージを無失点で終えた開催国のメキシコ代表は首位でラウンド32に進出。一方、エクアドル代表は1勝1分け1敗でグループEを3位で終え、3位グループの4番目のチームとして決勝トーナメントに駒を進めている。

悪天候のためキックオフが1時間遅延された試合は、22分に左サイドを抜け出したフリアン・キニョーネスが右足を振り抜いて、ニアサイドに突き刺してメキシコ代表が先制に成功した。さらに、31分にはクリアボールを拾ったラウル・ヒメネスがキニョーネスとのワンツーから右足でネットを揺らし、メキシコ代表がリードを2点に広げた。

その後、スコアが動かないまま迎えた90＋5分には、ピエロ・インカピエが「発言内容を隠すために口を覆う行為」を禁じる新ルールに抵触したことで、オンフィールド・レビューでの確認を経て、一発退場となった。

このまま試合は終了。勝利したメキシコ代表は、グループステージから4試合連続でクリーンシート（無失点試合）を達成し、ラウンド16では5日にイングランド代表とコンゴ民主共和国代表の勝者と対戦する。

【スコア】

メキシコ代表 2－0 エクアドル代表

【得点者】

1－0 22分 フリアン・キニョーネス（メキシコ代表）

2－0 31分 ラウル・ヒメネス（メキシコ代表）

【動画】メキシコ代表がエクアドル代表下してラウンド16進出！