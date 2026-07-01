これがドラ1のパワー…！電撃トレードでDeNA加入の大型内野手　バットの先…









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの井上朋也選手は30日、本拠地・横須賀スタジアムで行われたファーム・リーグ中地区8回戦の中日ドラゴンズ戦に「5番・左翼」で先発出場。持ち前のパワーを見せつけるファーム第2号ソロホームランを放った。









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7回、1死走者なしで迎えた第4打席。中日4番手の仲地礼亜投手が投じた4球目のスライダーに泳ぎながらもバットの先で捉えて、左翼スタンドに運んだ。











花咲徳栄高から2020年ドラフト1位で福岡ソフトバンクホークスに入団した23歳の大型内野手。



高校時代は甲子園にも出場した逸材で、プロ入り後も長打力を武器にファームで経験を積み続けた。



昨季はソフトバンクのファームで打率.276・6本塁打をマークし、今季5月中旬に山本祐大とのトレードでDeNAへ加入した。



一軍では打率.000と苦しんでいるものの、ファームでは13試合で打率.250・2本塁打・OPS.777と着実に結果を残している。



この試合も4打数2安打1本塁打と存在感を発揮し、早期の一軍定着へ着実にアピールを続けている。























【動画】バットの先でもスタンドイン！井上朋也のパワーが分かるホームラン

DAZNベースボールの公式Xより













魅力抜群



バットの先で持っていく

井上朋也 ファーム第2号ホームラン



⚾️DeNA×中日（ファーム）

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【了】