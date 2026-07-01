6月は打率4割越え！日本ハムの”若手スラッガー”が豪快逆方向弾　直近4戦4…









北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの吉田賢吾選手は30日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われたオリックス・バファローズ戦に「5番・中堅」で先発出場。逆方向へ豪快な一発となる第5号ソロホームランを放った。







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3回、日本ハムが1点をリードして迎えた第2打席。オリックス先発のショーン・ジェリー投手が投じた2球目のチェンジアップを完璧に捉えて、右翼にある自軍プルペンに。











ベンチでは新庄剛志監督も驚いたようなジェスチャーで吉田選手を迎えた。



この一打でリードを広げた日本ハムは最終的に9-2で快勝。吉田選手は4打数2安打2打点と打線をけん引した。



横浜商大高、桐蔭横浜大を経て2022年ドラフト6位で福岡ソフトバンクホークスに入団し、昨季日本ハムへ移籍した25歳。



昨季は47試合で4本塁打と頭角を現し、今季は打率.311・5本塁打・OPS1.089とさらなる飛躍を見せている。



特に6月は打率.419・5本塁打と爆発的な数字を残しており、26日の西武戦では2打席連続ホームランを記録するなど、直近4戦4発と絶好調。



日本ハム打線の新たな核として存在感を示している。

























【動画】新庄監督もこの反応！吉田賢吾が打った瞬間にわかる逆方向弾

DAZNベースボールのXより









4戦4発と大当たり



新庄監督もこの表情

吉田賢吾 第5号ソロホームラン



⚾️日本ハム×オリックス

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【了】