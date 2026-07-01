







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズのヘラル・エンカーナシオンは30日、ファーム・リーグでの中日ドラゴンズ戦に「4番・右翼」で先発出場。同試合の第1打席で、来日初打点・初タイムリーを記録した。







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初回に1点を先制したDeNAは、なおも1死三塁で4番・エンカーナシオンが打席に入る。











相手先発・松木平優太のストレートを振り抜くと、打球は中堅前へ抜ける適時打となり、ファームでの来日初打点・初タイムリーとなった。



その後もDeNAは中盤に追加点を奪い、7-1で勝利。同試合のエンカーナシオンは3打数1安打1打点の成績だった。



エンカーナシオンは、今季6月にDeNAへ入団。ドミニカ共和国出身の右の強打者で、193cm・113kgという恵まれた体格を持つ。



DeNAに入団後のファーム成績は、6試合の出場で打率.238（21打数5安打）、1打点。同試合の適時打をきっかけに、状態を上げていきたいところだ。























【動画】鋭い振り抜き！エンカーナシオンの来日初打点がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













一軍昇格までもう少しか



これで4試合連続ヒット

エンカーナシオン ファームで初打点



⚾️DeNA×中日（ファーム）



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【了】