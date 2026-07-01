横浜DeNAベイスターズのヘラル・エンカーナシオン【写真：産経新聞社】


　


横浜DeNAベイスターズ　最新情報

　横浜DeNAベイスターズのヘラル・エンカーナシオンは30日、ファーム・リーグでの中日ドラゴンズ戦に「4番・右翼」で先発出場。同試合の第1打席で、来日初打点・初タイムリーを記録した。
 


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　初回に1点を先制したDeNAは、なおも1死三塁で4番・エンカーナシオンが打席に入る。
 

　

 
　相手先発・松木平優太のストレートを振り抜くと、打球は中堅前へ抜ける適時打となり、ファームでの来日初打点・初タイムリーとなった。
 
　その後もDeNAは中盤に追加点を奪い、7-1で勝利。同試合のエンカーナシオンは3打数1安打1打点の成績だった。
 
　エンカーナシオンは、今季6月にDeNAへ入団。ドミニカ共和国出身の右の強打者で、193cm・113kgという恵まれた体格を持つ。
 
　DeNAに入団後のファーム成績は、6試合の出場で打率.238（21打数5安打）、1打点。同試合の適時打をきっかけに、状態を上げていきたいところだ。

 



  


　


【動画】鋭い振り抜き！エンカーナシオンの来日初打点がこちら
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

一軍昇格までもう少しか

これで4試合連続ヒット
エンカーナシオン ファームで初打点

⚾️DeNA×中日（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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【了】