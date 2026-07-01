打てなくてもこれがある…！広島が鮮やかダブルスチール披露　新潟のファン…









広島東洋カープは30日、HARD OFF ECOスタジアム新潟で行われた横浜DeNAベイスターズ戦にてダブルスチールを敢行し、伝統の機動力野球を発揮した。







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3回、3点リードを許した状況の2死一、三塁の場面で打席には3番の菊池涼介選手を迎えた。DeNA先発の東克樹投手が初球のツーシームを投じた際に一塁走者の大盛穂選手がスタートを切った。











大盛選手が一二塁間で挟まれ、三塁走者の名原典彦選手がその間に生還し1点を返した。



ディレイドスチールを絡めた巧みな走塁で着実に1点を返した広島は、4回にも小園海斗選手の一ゴロの間にさらに1点を追加。2-3と1点差まで詰め寄った。



迎えた9回、エレフリス・モンテロ選手の押し出し四球で同点に追いつくと、代打・佐藤啓介選手が中前へ勝ち越し適時打。



さらに大盛選手も右前2点適時打を放ち、この回一挙5点を奪って逆転に成功。最終的に7-4と逆転勝利を収めた。



今季セ・リーグ3位の盗塁数を記録している広島の機動力野球が、この試合でも勝利の呼び水となった。























【動画】はさまれている間に…！広島の巧みなダブルスチールがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













奇策のダブルスチール敢行



大盛穂がはさまれている間に

3塁から名原典彦がホームスチールで生還



⚾️DeNA×広島

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【了】