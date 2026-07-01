FIFAワールドカップ2026をベスト32で終えることとなった日本代表。敗退が決まった翌日、選手たちがメディア対応を行った中、DF冨安健洋が改めて今の思いを語った。

“最高の景色”を目指して臨んだ日本代表。グループステージでは、オランダ代表、スウェーデン代表を相手に引き分けると、鬼門とされた第2戦ではチュニジア代表相手に4ー0で勝利を収め、グループ2位通過。ラウンド32に進出した。

決勝トーナメントではこれまで1勝もしたことがない日本。相手は5度の優勝を経験しているブラジル代表だった中、前半は狙い通りに試合を進める中で佐野海舟のゴールでリードを奪うも、後半早々に追いつかれると、後半アディショナルタイムには逆転を許し、2ー1で敗戦。8度目のワールドカップが終了した。

今大会3試合に出場し、ブラジル戦はフル出場を果たしてヴィニシウス・ジュニオールを封じた冨安。自身は長いケガからの復帰となった大会については、「大きなケガをして、W杯に戻ってくることができたことに関してはポジティブですけど、まだまだだと思います」と、復帰こそ喜ばしいものだったが、足りないものがあるとした。

日本代表は結果的にはベスト32で敗退となり、これまでのベスト16にも届かないことに。決勝トーナメント1回戦では結局勝てずに終わってしまった。試合後には話すのが難しいと語っていたが、この先の一歩を進むために必要なことについては一晩考えたとし、思いを語った。

「結局いつも同じことになっちゃうんですけど、負け方も結果的に後ろに重たくなって、前に出ていけなくなったというか、映像を見て思っていたよりはシュートまで行っていたので、シュートまで行き切るのか、そこでシュートまで行かずに、相手陣内でボール保持の時間を増やすのか。結果論でしかないですが、シュートまで行ってゴールが決まっていれば、それはそれで良い」

「あとは、人数がいるところで失点するということも、毎度のことなので。前進しているのか、結局負け方は一緒なので、そこを改めて考えなければいけないなと思いましたし、あとは僕だけじゃなくみんな思っていると思いますけど、個の部分の成長というのが、一番分かりやすく出た課題と、成長の余力だと思います」

「サッカーは1人ではできないですし、全員が1ミリのところ、1歩のところ、1秒のところを詰めていくことでしかないです」

日本代表が目指すワールドカップの頂点。決勝トーナメントで勝つために必要なことが何なのかを追い求めることが必要となる。

【動画】後半ATの悲劇…ブラジルと渡り合うも逆転負け