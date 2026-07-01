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ロサンゼルス・ドジャースは今季のトレード期限を前に、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手を獲得するのか注目されている。しかし、球団が実際に大型補強へ動くかどうかは期限直前まで慎重に見極められることになりそうだ。米メディア『ジ・アスレチック』のキャシー・ウー記者が言及した。



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ドジャースをめぐっては、ア・リーグのサイ・ヤング賞を2度受賞しているスクーバルの獲得が大きな噂となっている。タイガースが地区内で苦しい状況に陥っていること、スクーバルがフリーエージェント（FA）を控えていること、ドジャースが厚いマイナー組織を持っていることを考えれば、この話には現実味がある。











しかし、アンドリュー・フリードマン編成本部長らが今後5週間で本当に獲得を検討するのかは別問題だ。ドジャースは大谷翔平選手らを獲得した時と同じように、ワールドシリーズ制覇の可能性を大きく高める場合に限って、戦力を加える方針だとみられている。



また、フリードマン氏は生え抜き選手の成長を妨げるような動きには慎重になるかもしれない。ドジャースは単に3連覇を狙っているだけでなく、王朝をさらに長く続けることも目指しているからだ。



それでもスクーバルと強く結びつけられるドジャースについてウー氏は「トレード期限までに、彼らはどのような動きを見せるだろうか。過去数年間で証明されているように、彼らを何事においても完全に除外することはできない。3連覇という魅力こそが、依然として彼らの原動力となっている」と言及した。





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