







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間27日のサンディエゴ・パドレス戦で、先発の佐々木朗希投手が今季5敗目を喫した。降板後にはベンチ内で悲痛な表情を浮かべる様子が話題になってもいるが、米メディア『ドジャースウェイ』は精神面を問題している。



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同戦の佐々木は1-0とドジャース1点リードで迎えた2回裏、先頭打者への四球を皮切りに1死一、二塁のピンチを招くと、タイ・フランス内野手に逆転の3ラン本塁打を被弾。その後、5回裏に無死一、二塁となったところで降板となった後、ベンチ内で涙を浮かべているような様子が中継カメラに抜かれている。











同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は佐々木の問題はメカニクスではなく、精神面にあるとの見方を示している。しかし、27日に見られたスプリッターの制球難はどう説明するのだろうか。そして、仮に問題が純粋に精神面だけにあるのだとしても、それがファンが安心できる理由になるのだろうか」と疑問視。



続けて、「24歳という年齢を考えれば、彼には今後も成長するための時間が十分にあり、その素質にも疑いの余地はない。だが、再び10月に頂点を目指すチームにとって、彼を起用し続けるのは危険を伴う賭けのようにも見える。ポストシーズンで必要なのは、どんな場面でも動じない強心臓の投手であって、精神的に不安定な投手は必要ない」と厳しく指摘している。





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